В Нижнем Новгороде прощаются с журналисткой Ириной Славиной

В Нижнем Новгороде сегодня прощаются с журналисткой Ириной Славиной. Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" 2 октября облила себя бензином и подожгла возле здания регионального управления МВД. Перед актом самосожжения она написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Гражданская панихида проходит в Доме учёных. Проститься с Ириной Славиной пришёл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ранее он написал, что скорбит о гибели журналистки и заявил, что будет добиваться расследования её причин.

Коллеги Славиной расценивают её гибель как акт самопожертвования. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" журналист Наталья Резонтова.

"Это не суицид, к которому нас так склоняет сейчас власть. Это высший акт самопожертвования... Она понимала, что работать ей, выполнять свой журналистский долг, так как она это видела в её независимом СМИ, ей не дадут. Это был высший ответ этой системе. То, что она выбрала, — это мучительная смерть, но это факел, который должен разбудить, и должен ткнуть мордой тех людей, которые ее третировали в течение двух лет", — сказала коллега Ирины Славиной.

За день до трагедии у Славиной прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому против предпринимателя Михаила Иоселевича. Его обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия". В ходе обыска у Славиной изъяли электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями. "Я осталась без средств производства", – написала она после визита правоохранительных органов, отметив, что никакого отношения к "Открытой России" никогда не имела.

Комиссия по свободе информации и правам журналистов, а также комиссия по гражданским свободам Совета по правам человека при президенте России призвали Следственный комитет расследовать причины самосожжения главного редактора нижегородского издания "Коза Пресс" Ирины Славиной по статье о доведении до самоубийства.