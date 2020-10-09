Октябрьские сюрпризы. Алексей Цветков – о партийных расчётах

Канун выборов, которые приходятся в США на первые дни ноября, – обычно самый горячий сезон для тех, кто трудится на ниве политических прогнозов, и атмосфера накаляется вдвойне раз в четыре года, когда выборы в Конгресс совпадают с президентскими. Главный приз, который разыгрывается в этом случае, – обретение контроля не только над Белым домом, но и над обеими палатами Конгресса, что теоретически дает контролирующей партии возможность в полной мере реализовать свою программу или по крайней мере приступить к ее реализации.

В этом году все расчеты прогнозистов перепутал мощный джокер – пандемия коронавируса, для которой США стали фактическим эпицентром. Это тем более досадно с точки зрения руководства обеих ведущих партий, что ставки в 2020 году высоки как никогда. Вычислять баланс преимуществ и недостатков в таких условиях намного труднее – достаточно вспомнить прошлую президентскую кампанию, когда даже в отсутствие джокера по всем выкладкам преимущество было на стороне Хиллари Клинтон, а победил тем не менее, довольно неожиданно для самого себя, Дональд Трамп.

Начнем с нынешней партии власти, республиканцев. У Дональда Трампа, как уже показали сотни опросов общественного мнения, есть нерушимое ядро электората, которое, похоже, проголосует за него, что бы ни случилось. Это примерно 35–40 процентов от общего числа избирателей, и этого, конечно, для победы мало – надо привлекать на свою сторону беспартийных и нерешительных, а также демократов, которых мог спугнуть радикализм левого крыла их партии. Весьма благоприятное развитие экономики и рекордно низкая безработица, безусловно, способствовали надеждам, а с точки зрения идеологического стержня партии, вынужденной мириться с некоторой эксцентричностью своего президента, многое окупалось возможностью изменить на десятилетия вперед в консервативную сторону состав Верховного суда. И хотя заметного преимущества у партии на тот момент не было, у нее были достаточные основания рассчитывать на благоприятный исход кампании.

У партии, чей кандидат в результате выборов занимает Белый дом, исторически гораздо больше шансов провести своих кандидатов и в Конгресс. Что касается демократов, то у них, примерно до начала весны, главный расчет был на разочарование и прямую неприязнь к нынешней администрации и Конгрессу части электората, занимающей политический центр и спектр влево от него. При этом левый фланг сильно радикализовали такие лидеры, как бывший кандидат в президенты Берни Сандерс и член конгресса Александрия Окказио-Кортес, одно время раскол казался вполне вероятным, но в конечном счете общий выбор пал на бывшего вице-президента Джо Байдена – опытного политика, но весьма в возрасте, даже старше Трампа. Байден, впрочем, устойчиво опережал Трампа в опросах, но его преимущество не сильно удалялось от статистической ошибки.

Пандемия коронавируса, неожиданно поразившая Соединенные Штаты сильнее всех других стран, перепутала многие из этих расчетов, но её дальние последствия были поначалу неочевидны. Трамп призывал своих сторонников не слишком опасаться инфекции и обещал, что эффективная вакцина будет готова к употреблению ещё до выборов. Эти сторонники, как очевидно даже без статистики, менее склонны к превентивным мерам, таким как ношение масок и соблюдение социальной дистанции, голосовать они явно будут большей частью путем личной явки на избирательные участки, тогда как сторонники демократов относятся к этим мерам серьёзнее. Кроме того, значительную часть электората демократов составляют афроамериканцы, среди которых явка обычно невысока.

Демократы стали ориентироваться на голосование по почте, которое Дональд Трамп старался скомпрометировать как уязвимое для фальсификации, хотя сам к нему прибегал. И тут грянул октябрь, последний месяц перед выборами. По поводу этого месяца в политическом языке США сложилось устойчивое выражение, "октябрьский сюрприз" – оно обозначает внезапно вскрывающиеся в последний момент непредвиденные обстоятельства, которые сбивают все параметры президентских кампаний. За примерами далеко ходить не надо: вмешательство директора ФБР в последний момент в кампанию Хиллари Клинтон почти наверняка нанесло ей непоправимый удар.

Священный Грааль обеих партий, полный контроль над Белым домом и обеими палатами Конгресса, имеет шанс обернуться для демократов параличом, даже если они его получат

На этот раз, конечно, удар был нанесен со стороны коронавируса. Трамп был инфицирован, причем явно довольно серьёзно – потребовалась спешная эвакуация в больничные условия, и нельзя исключить, что эта история ещё не завершена. Перед республиканцами встала реальная перспектива потери кандидата в самый критический период, тут речь даже не о его возможной кончине, а об эффективном отсутствии в самый напряженный момент кампании. Инфекция затронула ближайших советников президента, сотрудников штата Белого дома. Безотносительно к выборам ушла в самоизоляцию практически вся верхушка военного командования страны, что может быть чревато угрозой её безопасности. Выбыли из строя два республиканских сенатора – если заболеет ещё один, то и план утвердить Эми Кони Баррет в должности члена Верховного суда может быть сорван.

На первый взгляд, это явный плюс кампании демократов. Согласно опросу общественного мнения, проведенному для CNN независимой компанией SSRS, разрыв между Байденом и Трампом увеличился до 16 процентов, в основном по результатам президентских дебатов и отчасти болезни Трампа. Эта цифра в такой критической близости к выборам может показаться непобиваемой, но лишь при условии, что сюрпризы закончились.

Выборы в США проводятся не на национальном уровне, а по штатам, и если республиканцы добьются убедительного успеха, скажем, в Огайо и Флориде, где пока что всё не очень определилось, то у них есть шанс удержать Белый дом за собой, получив большинство среди представляющих штаты выборщиков, как это произошло в 2016 году несмотря на общенациональное преимущество Клинтон. Не говоря уже о том, что демократы не могут считать себя неуязвимыми для вируса.

В завершение – ещё ложка дегтя в обе бочки, уже не зависящая от пандемии. Священный Грааль обеих партий, полный контроль над Белым домом и обеими палатами Конгресса, имеет шанс обернуться для демократов параличом, даже если они его получат. Достаточно вспомнить первые два года администрации Барака Обамы, когда ситуация была именно такой. Конгресс США устроен таким образом, что плодотворность его деятельности зависит от степени межпартийного сотрудничества. В условиях нынешней политической поляризации надежд на такое сотрудничество немного.

Алексей Цветков – публицист и политический комментатор

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