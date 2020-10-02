Месяц до финиша. Владимир Абаринов – об Америке в смятении

До президентских выборов остался ровно месяц, предвыборная кампания вышла на финишную прямую, но Америка пребывает в смятении даже большем, чем в начале гонки. 189 лет назад французский политический мыслитель Алексис де Токвиль приехал в Новый Свет и сразу же вдохнул непривычную для него атмосферу: "Ступив на американскую землю, вы сразу оказываетесь посреди какой-то суматохи: со всех сторон раздаются неясные возгласы, вы слышите сразу множество голосов, каждый из которых говорит о какой-либо общественной проблеме". Токвилю эта суета очень понравилась.

Слово, которое он употребил в этом описании, tumulte по-французски, tumult по-английски – "суматоха", "переполох" или просто "галдёж" – любят и сами американцы. Но сегодня это всеобщее возбуждение носит явно нездоровый, недоброкачественный характер.

Американцы не знают, чего им ждать от ближайшего будущего. Непонятно, что происходит с коронавирусом – бояться ли новой волны, сколько времени она продлится и когда появится вакцина? Что будет с зажатым в карантинные тиски бизнесом? Узнаем ли мы в ночь после выборов имя победителя? Признает ли своё поражение проигравший? Прекратятся ли после выборов беспорядки на улицах американских городов или сторонники кандидатов выйдут стенка на стенку? Ни на один из этих вопросов нет удовлетворительных ответов.

И это заботы только завтрашнего дня. Заглядывать дальше еще тревожнее. Жители Нью-Йорка тоскуют по прежней неиссякаемой витальности города и надеются, что она вернется. Но угрюмые пророки твердят, что город умирает, из него уже начался исход, и никому не ведомо, возродится ли после тяжкой травмы его великая культура, его неповторимый дух. То и дело возникает чувство, что мы живем вчерашним днем, что необратимые перемены уже совершились и надо привыкать к новой реальности.

Нет уверенности и в долговечности американских политических институтов. Когда сумбурно начиналось нынешнее президентство, оптимисты успокаивали скептиков: ничего, дайте срок – система обтешет неофита. Теперь уже ясно, что не она его обтесала, а он её. Сразу и не объяснишь, в чем тут дело. Это только кажется, что механизм системы сделан из прочнейшего сплава и работает безотказно, как лучший хронометр. На самом деле, как мне представляется, он держится буквально на честном слове, на конвенции.

Отцы-основатели были джентльменами XVIII века и не могли себе представить, что джентльменское соглашение может быть нарушено. Они считали стыд и позор наилучшими сдерживающими факторами в политической борьбе. Что делать с нарушителем конвенции, система не знает. Общим местом нынешней публицистики стала фраза "общество крайне поляризовано". Но статистика оспаривает это утверждение. 40 процентов избирателей называют себя независимыми. Они не голосовали на праймериз и не факт, что станут голосовать на всеобщих выборах. В 2016 году около 100 миллионов американцев, имеющих право голоса, не воспользовались этим правом. Это 43 процента. В опросах они ставили Хиллари Клинтон на третье место, после кандидата Либертарианской партии Гэри Джонсона.

Каждый четвертый американец не видит кардинальной разницы между кандидатами и говорит, что "оба хуже"

В рейтинге активности избирателей развитых демократических стран США занимают 28-е место, между Эстонией и Люксембургом. Социологи описывают среднестатистического "хронического неизбирателя" как замужнюю нерелигиозную женщину в возрасте от 56 до 73 лет, работающую полный рабочий день, с доходом менее 50 тысяч долларов в год. Это те самые "домохозяйки предместий", расшевелить которых пытаются сейчас и Джо Байден, и Дональд Трамп. Но каждый четвертый американец не видит кардинальной разницы между кандидатами и говорит, что "оба хуже". Чтобы увидеть эту апатию, достаточно пройтись или проехаться по любому из предместий.

Обычно за месяц до выборов перед каждым домом понатыканы плакаты, сообщающие о выборе хозяев. Сейчас на этих плакатах почти не попадаются имена Трампа и Байдена. Зато на них есть имена кандидатов на местные выборные должности (они чаще всего избираются на непартийной основе) и агитация за и против вопроса местного референдума, который тоже будет в бюллетене. Это очень важно, какими бы мелкими ни казались эти должности и эти вопросы. Это реальная демократия, и вот она работает.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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