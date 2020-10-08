Рогозин поддержал арестованного за госизмену Сафронова

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин вступился за своего советника и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, который был арестован по обвинению в госизмене. "Для центрального аппарата Роскосмоса было шоком, когда вдруг по телевидению мы узнали об аресте Сафронова. У меня нет оснований иначе думать об Иване Сафронове, которого знал столько лет как порядочного человека и профессионального журналиста. Не верю в его предательство, но допускаю, что в результате следственных мероприятий может быть доказано другое", — сказал Рогозин в интервью ТАСС, подчеркнув, что надеется на оправдательный приговор по делу Сафронова.

Рогозин заметил, что Сафронов при приеме на работу в госкорпорацию прошел необходимую проверку: "Любой человек, который нанимается на работу в госкорпорацию, даже на должность, может, и не связанную с секретной информацией, обязательно проходит специальную проверку. У нас есть специальное управление, несколько департаментов — безопасности, защиты государственной тайны, экономической безопасности. Там работают профессионалы, в том числе действующие офицеры спецслужб. Я привык полагаться на то, что это сильные фильтры. Людей, близко контактирующих с генеральным директором, предварительно проверяют, после чего мне докладывают, что оснований для отказа при приеме на работу нет".

"Несколько раз через пресс-секретаря я останавливал Ивана от публикаций, которые, на мой взгляд, могли нанести вред. Это была чувствительная, но не секретная информация. В отличие от коллег-журналистов, пишущих на столь деликатные темы, как обороноспособность страны, он вел себя корректно, хотя, думаю, часто его публикации раздражали некоторых чиновников. В его планы точно не входило напакостить интересам России. Поэтому в первый же день после его ареста я сказал, что не сомневаюсь в личной порядочности и профессионализме Сафронова", — добавил Рогозин.