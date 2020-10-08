"Медуза": химикаты на Камчатке захоронили с нарушениями

"Медуза" рассказала о Козельском полигоне сельскохозяйственных ядохимикатов, который мог стать источником отравления воды в Авачинской бухте. Он был создан в 1979 году областным предприятием "Камчатсельхозснаб". В общей сложности у подножия Козельского вулкана захоронены 108 тонн ядохимикатов и пестицидов, включая вещества 1-го класса опасности: альдрин, гексахлорбензол, хлорорганические пестициды.

В конце сентября жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды в Авачинской бухте. Сёрферы рассказывали, что после контакта с водой у них краснели глаза и появлялись раздражения на коже. Блогеры публиковали в соцсетях фотографии выбросившихся на берег сотен морских животных. Позже гибель животных была зафиксирована в бухте Бабья, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах. Всего, по данным камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, у берегов Камчатки из-за загрязнения воды неустановленным веществом погибли 95% морских организмов.

На официальном сайте Камчатского края говорится, что на Козельском полигоне ядовитых отходов, который находится недалеко от места загрязнения, обнаружили повреждения защитных сооружений. По официальным сведениям, на полигоне хранится около 108 тонн пестицидов и ядохимикатов. В российском отделении Greenpeace, которое ещё в 2014 году предупреждало об опасности полигона для окружающей среды, отметили, что "охраны там не было никогда".

Захоронение ядохимикатов на Козельском полигоне проводилось без соответствующего проекта и с нарушением действовавших инструкций, говорится в отчете ООО "Недра" о мониторинге опасного объекта за 2018 год (мониторинг состояния полигона проводился по заказу правительства Камчатки). Утечка вредных веществ на полигоне впервые была зафиксирована в 2002 году. Тогда в окружающей почве, подземных и поверхностных водах обнаружили превышающую в два раза предельно допустимую концентрацию хлорорганических пестицидов типа ДДТ, линдан и метафос.

С тех пор министерство природы и экологии Камчатского края заказывает ежегодный мониторинг состояния полигона. До конца 2005 года наблюдением за захоронением занималась государственная компания "Камчатгеология", затем — компания "Недра", принадлежащая бизнесмену Ивану Чебыкину из города Елизово (административный центр района, где находится полигон).

ООО "Недра" занималось не только ежегодным мониторингом состояния полигона — к 2008 году компания разработала проект "Устройства защитного сооружения и водоотводного рва по периметру захоронения ядохимикатов на Козельском полигоне", утверждается в отчете организации. Целью проекта было "снижение влияния атмосферных осадков на процессы размывания захороненных ядохимикатов с последующим выносом растворенных токсичных элементов за пределы полигона", а его подрядчиком стала компания ООО "Камчатавиастрой".

Информации о стоимости этих работ в отчете ООО "Недра" нет, но в 2009 году пресс-служба заксобрания Камчатского края со ссылкой на заместителя председателя комитета по экологии Виктора Немченко сообщила, что для решения проблемы Козельского полигона "освоены более пяти миллиардов рублей".

Основным бенефициаром выполнявшего эти работы "Камчатавиастроя" стал бизнесмен Геннадий Епифанов. А тогдашний министр сельского хозяйства Камчатки Андрей Сизинцев в начале 2000-х работал гендиректором в компании "Камчатскхлебопродукт", Епифанов был ее основным акционером и председателем совета директоров.