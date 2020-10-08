Трамп отказался от виртуальных дебатов с Байденом

Президент США Дональд Трамп отказался участвовать в предвыборных онлайн-дебатах со своим соперником демократом Джо Байденом.

В интервью телеканалу Fox Business Трамп отметил, что не будет тратить на это время. Президент также сказал, что, по его мнению, он победил Байдена на первых дебатах и намеревался победить на вторых.

Ранее комитет по проведению дебатов сообщил о намерении провести дебаты в виртуальном формате. Зрители и модератор должны были находиться в Майами, а кандидаты в президенты – онлайн.

2 октября стало известно у Дональда Трампа и его супруги диагностирован коронавирус. Президента на несколько дней госпитализировали по рекомендации врачей, он работал удалённо. Сейчас, по словам Трампа, он чувствует себя хорошо.

Джо Байден говорил, что готов к новой предвыборной встрече с Трампом, если это будет безопасно. Он предлагал перенести дебаты на другой день.

Проведённые на прошлой неделе первые дебаты кандидатов в президенты между Трампом и Байденом превратились в эмоциональную перепалку.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.