"Открытые медиа" рассказали историю создания вакцины от COVID-19

Решающую роль в ускоренном создании и сертификации первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" сыграли личные связи ее разработчиков, смелое перераспределение госсредств и пиар, а участие в испытаниях дочери Владимира Путина было практически предопределено, выяснили "Открытые медиа".

Первое финансирование на проект вакцины Гамалеи (100 млн рублей) было перенаправлено из средств, выделенных "Дом.РФ" на борьбу с эпидемией, в том числе на средства защиты для врачей. После этого главную роль в проекте играли связи его участников. Вакцину тестировала младшая дочь Владимира Путина, руководитель фонда "Иннопрактики" Катерина Тихонова. Ее подруга и заместитель в фонде Наталья Попова, учившаяся с Тихоновой в МГУ, — давняя знакомая руководителя центра Гамалеи Александра Гинцбура.

Даже если вакцина не будет удачной, она уже состоялась как пиар-проект: "Эффективна эта вакцина или нет, уже не так важно. Главное — мы снова впереди всей планеты. Даже если окажется, что "Спутник" плох, ничего страшного. К зиме появится еще одна, а то и две вакцины, какая-нибудь да сработает", — говорит источник издания на фармрынке.