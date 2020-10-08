"Открытые медиа" рассказали историю создания вакцины от COVID-19

Решающую роль в ускоренном создании и сертификации первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" сыграли личные связи ее разработчиков, смелое перераспределение госсредств и пиар, а участие в испытаниях дочери Владимира Путина было практически предопределено, выяснили "Открытые медиа".
Первое финансирование на проект вакцины Гамалеи (100 млн рублей) было перенаправлено из средств, выделенных "Дом.РФ" на борьбу с эпидемией, в том числе на средства защиты для врачей. После этого главную роль в проекте играли связи его участников. Вакцину тестировала младшая дочь Владимира Путина, руководитель фонда "Иннопрактики" Катерина Тихонова. Ее подруга и заместитель в фонде Наталья Попова, учившаяся с Тихоновой в МГУ, — давняя знакомая руководителя центра Гамалеи Александра Гинцбура.
Даже если вакцина не будет удачной, она уже состоялась как пиар-проект: "Эффективна эта вакцина или нет, уже не так важно. Главное — мы снова впереди всей планеты. Даже если окажется, что "Спутник" плох, ничего страшного. К зиме появится еще одна, а то и две вакцины, какая-нибудь да сработает", — говорит источник издания на фармрынке.
- 11 августа президент Владимир Путин заявил о регистрации до завершения третьей фазы клинических испытаний первой в мире российской вакцины от COVID-19. Препарат получил название "Спутник V" . Больше половины врачей, опрошенных сервисом "Справочник врача", заявили о недоверии к ней.
- 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия российской вакцины выпущена в гражданский оборот. Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года.
- Согласно недавнему опросу "Левада-центра", о готовности привиться российской вакциной "Спутник V" заявили 38 процентов респондентов, при условии, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. Большинство же – 54 процента – к вакцинации не готовы.
- Фармацевтические компании призывали Минздрав "не форсировать разработку" вакцины, поскольку в мире насчитывается 26 вакцин-кандидатов, причем шесть из них тестируют с участием тысяч и десятков тысяч человек: "Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан РФ". Вакцина не прошла третьей фазы клинических испытаний, пока она была испытана только на десятках добровольцев.
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