Великобритания и Украина заключили договор о стратегическом партнёрстве

Украина заключила с Великобританией двустороннее соглашение о поддержке Киеву в вопросах, связанных с суверенитетом и территориальной целостностью страны – в условиях "враждебного влияния" России.

Об этом в четверг заявил офис британского премьер-министра Бориса Джонсона. Как отмечается, 8 октября, во второй день визита в Лондон украинского президента Владимира Зеленского, стороны подписали договор, "создающий фундамент для более активного взаимодействия в таких областях как торговля, оборона, а также политического сотрудничества".

Нынешние договорённости заменяют ряд ключевых элементов в сохраняющем действие соглашении о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом, из которого Великобритания официально вышла в январе этого года.

Во время встречи в резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит Джонсон и Зеленский говорили о "важности совместных усилий по противодействию недружественным действиям России, как на востоке Украины, так и в целом в регионе". В сообщении офиса британского премьера также говорится, что Борис Джонсон подтвердил приверженность обязательствам по программе реформ на Украине. Было подчеркнуто, что реформы и верховенство права способствуют экономическому росту. Джонсон также назвал свою страну "самым горячим сторонником" Киева.

Российские власти всегда категорически отрицали обвинения в аннексии Крыма, агрессии в отношении Украины и ряда других стран.