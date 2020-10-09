Школу в Ишиме, где учеников "взяли в заложники", оштрафовали

Школу №2 в городе Ишиме Тюменской области, где пятиклассникам провели урок по борьбе с террористами, оштрафовали на 50 тысяч рублей "за нарушение прав обучающихся". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Директор школы также оштрафован на 10 тысяч рублей. Заместителю директора по социальным вопросам ишимского департамента по образованию вынесли замечание, а заместителю директора школы и учителю ОБЖ, проводившему урок - выговор.

В середине сентября Ишимская межрайонная прокуратура из-за урока по борьбе с терроризмом внесла представление мэру города и завела административное дело против школы и её директора. Проверка прокуратуры показала, что занятие не соответствовало возрастному и психологическому развитию учеников.

Урок по борьбе с терроризмом в пятом "А" классе ишимской школы №2 прошел 4 сентября. Без предупреждения на занятии появились неизвестные, которые взяли детей в заложники и оценивали их поведение. На появившихся в соцсетях снимках видно, что в классе находятся взрослые мужчины в масках, камуфляжной одежде и с предметами, похожими на ножи. Кто-то из учеников сидит за партами, а кто-то, прикрыв голову, под ними. На другом кадре неизвестный сидит за учительским столом.



Родители заявили, что ни их, ни детей не предупреждали о подобном уроке. Школьники, по их словам, серьёзно испугались, а одному мальчику, у которого были проблемы с сердцем, стало плохо. Его забрали домой, откуда вызвали скорую помощь. Директор школы Татьяна Изох заявила, что сейчас с родителями "ведется разъяснительная работа", потому что информация в интернете "была преподнесена неверно".

В официальном сообществе школы тоже опубликовали снимки с урока, на них человека в маске нет. Изначально в посте было написано про необычный урок ОБЖ в 5А классе. Однако позже текст был изменён, из него убрали часть про "необычный урок".