Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Политика

Дуга нестабильности у границ России

Беларусь. Протесты в Гродно 13 сентября 2020

Восстание в Киргизии и революция в Беларуси, война Азербайджана с Арменией за Карабах, холодное перемирие РФ с Украиной... А тут еще тревожное ожидание возможных перемен в американском Белом Доме и санкций за применение ОВ против Алексея Навлального.

Дестабилизируют ли режим Путина войны и революции в соседних с Россией странах?

Обсуждают политолог Андрей Пионтковский, военный эксперт Юрий Федоров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 9 октября в 19:05

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG