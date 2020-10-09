Дуга нестабильности у границ России

Восстание в Киргизии и революция в Беларуси, война Азербайджана с Арменией за Карабах, холодное перемирие РФ с Украиной... А тут еще тревожное ожидание возможных перемен в американском Белом Доме и санкций за применение ОВ против Алексея Навлального.

Дестабилизируют ли режим Путина войны и революции в соседних с Россией странах?

Обсуждают политолог Андрей Пионтковский, военный эксперт Юрий Федоров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 9 октября в 19:05