У Путина в изоляции много дел

Сегодня судят Валерия Соловья за призывы к акции солидарности с протестами в Хабаровске. . Начались аресты протестующих в Хабаровске. Уголовное дело против активиста Юлии Галяминой за акции протеста передано в суд. Верховный Суд Карелии отменил приговор главе карельского"Мемориала" Юрию Дмитриеву: вместо 3.5 лет - 13. Продолжается сфабрикованное с помощью провокаторов дело "Нового величия". Власти России отрицают, что Алексея Навального отравили, несмотря на объективные данные анализов в трех странах. К чему приведут репрессии в ухудшающейся на глазах социально-экономической и внешнеполитической обстановке? Обсуждают историк и политик Валерий Соловей, муниципальный депутат, филолог Юлия Галямина, социолог Игорь Эйдман.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы Лицом к событию 20 сентября в 19:05