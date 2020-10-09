В детских садах Махачкалы отравились десятки воспитанников

В Махачкале в результате отравления детей в нескольких детских садах 42 ребёнка доставлены в больницу в состоянии "средней тяжести". Расследуется уголовное дело об оказании услуг, угрожающих здоровью и безопасности жизни. На это сообщение агентства РИА Дагестан обратил внимание сайт Кавказ.Реалии.



Министр здравоохранения Дагестана направил в детские сады педиатров, инфекционистов и эпидемиологов для осмотра детей и выявления других возможных случаев отравления. Пострадавшие дети взяты под семидневное медицинское наблюдение.

Случаи отравления в Дагестане обычно объясняются некачественной питьевой водой в сетях водоснабжения. Так, например, в 2018 году причиной массового отравления жителей в селе Ленинаул Казбековского района стало попадание сточных вод и нечистот в водопроводную сеть - из-за технической аварии трубопровода. Тогда отравились 77 человек, 13 из них дети.

В начале 2020 года массовое отравление произошло в Кизляре. Пострадали 72 человека, из них 39 - дети. Этому предшествовала авария водопроводной сети, созданной 50-60 лет назад. Но мэр Кизляра, однако, обвинил в произошедшем самих жителей. По его словам, в районе прорыва водопровода жильцы ближайших домов незаконно проложили канализационные трубы.