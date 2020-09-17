Новый конституционный режим обнуления

Какую конфигурацию политической системы задает Конституция, обильно поправленная под обнуление сроков полномочий Владимира Путина. Какова устойчивость «новой системы Путина» и ее перспективы?

Эволюцию авторитаризма на XXVII Алтайском форуме обсуждают политики Владимир Рыжков, Сергей Кухтуеков, юристы Михаил Краснов, Илья Шаблинский, политолог Дмитрий Орешкин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" в эфире 17 сентября в 19:05