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Лицом к событию

Новый конституционный режим обнуления

Владимир Путин и Алексей Навальный

Какую конфигурацию политической системы задает Конституция, обильно поправленная под обнуление сроков полномочий Владимира Путина. Какова устойчивость «новой системы Путина» и ее перспективы?

Эволюцию авторитаризма на XXVII Алтайском форуме обсуждают политики Владимир Рыжков, Сергей Кухтуеков, юристы Михаил Краснов, Илья Шаблинский, политолог Дмитрий Орешкин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" в эфире 17 сентября в 19:05

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