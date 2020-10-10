Великобритания решила отозвать из Минска главу своей дипмиссии

Великобритания отозвала своего посла из Беларуси, тем самым присоединившись к ряду европейских стран, которые вернули из Минска своих дипломатов – на фоне политического кризиса в стране после президентских выборов.

Как отметил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, решение Лондон принял в знак протеста против требования белорусских властей к Польше и Литве отозвать глав своих дипмиссий из Минска и сократить персонал посольств. На прошлой неделе МИД Беларуси сообщил, что отзывает своих послов из этих двух стран.

Позднее дипломатов из белорусской столицы вернули Болгария, Чехия, Словакия, а также Польша и три государства Балтии – Литва, Латвия и Эстония. Также сообщается об аналогичном решении по Беларуси руководства Румынии. Белорусская служба Радио Свобода в своей публикации отмечает, что на утро 10 октября в Минске из послов Евросоюза остаются только главы дипмиссий Австрии и Италии.

Белорусские власти начали отзывать своих послов из стран – членов Евросоюза после того, как Брюссель ввёл санкции против ряда белорусских чиновников, обвинив их в причастности к фальсификации результатов президентских выборов 9 августа и насилию в отношении участников массовых протестов.

Выступления против Александра Лукашенко, который, по данным ЦИКа Баларуси, переизбран на шестой президентский срок подряд, продолжаются по всей стране уже больше двух месяцев. Их участники считают избранным президентом кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая после угроз её семье была вынуждена уехать в Литву.

За время протестов в Беларуси тысячи людей были задержаны, сотни пострадали, несколько человек погибли или пропали без вести. Побывавшие в изоляторах активисты рассказали о пытках и издевательствах. Лукашенко обвинения отвергает и утверждает, что протесты были организованы из-за рубежа на деньги "иностранных кукловодов".