Спецназ блокировал дом экс-главы Киргизии Атамбаева, он задержан

В Киргизии сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева сообщили в субботу о блокировании спецназом его резиденции под Бишкеком, в Кой-Таше. Представитель Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева сообщила "Интерфаксу", что политик задержан. По информации спецслужб, Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков.

Днём ранее на митинге в Бишкеке произошли столкновения между сторонниками разных политических сил, а именно между теми, кто поддерживает Атамбаева, и теми, кто выступает за назначение новым главой правительства Садыра Жапарова. По информации корреспондента Киргизской службы Радио Свобода, сторонники Жапарова кидали камни, бутылки и другие предметы в сторону Атамбаева и его людей.

По данным министерства здравоохранения, за медицинской помощью после митинга обратились 7 человек, двое из них госпитализированы. Среди пострадавших – один из претендентов на должность вице-премьера Тилек Токтогазиев. Также на месте событий присутствовал Омурбек Бабанов, предложенный рядом партий на пост главы нового киргизского правительства.

По информации ГУВД Бишкека, во время акции в пятницу два человека получили огнестрельные ранения. Начато досудебное разбирательство. Один из сторонников Атамбаева рассказал об обстреле неизвестными автомобиля экс-президента, но он не пострадал.

На субботу в Киргизии планировались консультации членов парламента и возможное голосование по новому составу правительства – вслед за массовыми протестами и отменой итогов всеобщих выборов, которые проходили 4 октября.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека чрезвычайного положения. Оно уже вступило в силу и должно продлиться до 21 октября. Как сообщили в Главном управлении внутренних дел Бишкека, ночь в столице прошла спокойно. В условиях режима ЧП в город введена военная техника. Ночью улицы патрулировали сотрудники милиции совместно с военными и народными дружинниками.

Режим ЧП ограничивает движение в Бишкеке жителей и транспортных средств, вводит комендантский час, запрещаются массовые собрания, демонстрации, разного рода общественные мероприятия.

Массовые волнения в Киргизии вызваны обвинениями в подкупе голосов и нарушениях на парламентских выборах, победителями которых изначально были объявлены в основном пропрезидентские партии. Оппозиция отказалась принять результаты. На улицы вышли тысячи демонстрантов, которые захватили правительственные здания. Также было объявлено об освобождении из-под стражи Садыра Жапарова и Алмазбека Атамбаева. Экс-президент страны отбывал наказание по обвинению в коррупции. Сам он всегда называл преследование политическим.

На фоне протестов Центризбирком страны объявил об отмене итогов выборов. Новые выборы, как сказали в ЦИКе, должны быть назначены на 9 ноября. Но даты пока нет.

Президент Сооронбай Жээнбеков, которого оппозиция призывает уйти в отставку, подписал указ о роспуске кабинета Кубатбека Боронова. На пост премьера претендуют несколько человек.