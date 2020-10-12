Ученые сочли вероятной версию загрязнения Камчатки водорослями

Учёные, вернувшиеся из экспедиции в Авачинскую бухту на Камчатке, наиболее вероятной причиной экологической катастрофы назвали токсичные водоросли. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства по итогам совещания при главе региона. При этом участники экспедиции пока не исключают техногенные причины.

"Мы подозреваем, что вся эта чрезвычайная ситуация обусловлена возникновением и быстрым, ускоренным ростом популяции микроводорослей", – приводятся в сообщении слова научного руководителя лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Кирилла Винникова.

"При интенсивном цветении водорослей уменьшается содержание кислорода в воде, а сами они вырабатывают токсины, которые становятся причиной описанных явлений," - написал в фейсбуке проректор ДВФУ Дмитрий Земцов.

Этой же версии придерживается директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. "Вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач – провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние", – сказал Озеров.

Учёный отметил, что, хотя техногенное влияние Козельского полигона на акваторию Авачинского залива исключено по результатам исследований, необходимо изучить другие места захоронения опасных веществ в крае, например в бухте Приливной.

Ученые наблюдали поведение донного сообщества во время четырёх погружений в трёх точках. Все пробы переданы в лаборатории ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН. По оценкам специалистов наибольшему поражению оказались подвержены морские ежи. Возможно, именно они являются индикатором биогенного загрязнения, которое сейчас наблюдают на Камчатке.