Ученые сочли вероятной версию загрязнения Камчатки водорослями

Учёные, вернувшиеся из экспедиции в Авачинскую бухту на Камчатке, наиболее вероятной причиной экологической катастрофы назвали токсичные водоросли. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства по итогам совещания при главе региона. При этом участники экспедиции пока не исключают техногенные причины.
"Мы подозреваем, что вся эта чрезвычайная ситуация обусловлена возникновением и быстрым, ускоренным ростом популяции микроводорослей", – приводятся в сообщении слова научного руководителя лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Кирилла Винникова.
"При интенсивном цветении водорослей уменьшается содержание кислорода в воде, а сами они вырабатывают токсины, которые становятся причиной описанных явлений," - написал в фейсбуке проректор ДВФУ Дмитрий Земцов.
Этой же версии придерживается директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. "Вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач – провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние", – сказал Озеров.
Учёный отметил, что, хотя техногенное влияние Козельского полигона на акваторию Авачинского залива исключено по результатам исследований, необходимо изучить другие места захоронения опасных веществ в крае, например в бухте Приливной.
Ученые наблюдали поведение донного сообщества во время четырёх погружений в трёх точках. Все пробы переданы в лаборатории ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН. По оценкам специалистов наибольшему поражению оказались подвержены морские ежи. Возможно, именно они являются индикатором биогенного загрязнения, которое сейчас наблюдают на Камчатке.
- В конце сентября жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Авачинской бухте. Блогеры публиковали в соцсетях фотографии выбросившихся на берег сотен морских животных. Позже гибель морских животных была зафиксирована в бухте Бабья, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах.
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- Российское отделение "Гринпис" объявило об экологической катастрофе и требует немедленного расследования причин загрязнения и устранения последствий. Эксперты не исключают, что произошедшее загрязнение связано с присутствием на Камчатке базы Тихоокеанского флота.
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