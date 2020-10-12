Из банков в банки. Когда россиянам понадобится наличная валюта

Зачем Центральный банк хочет получать в режиме реального времени информацию обо всех покупках россиян, и что будут делать власти России для поддержки экономики и людей в условиях кризиса. Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

На прошлой неделе Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Не успел президент сказать об этом на встрече с руководителями думских фракций, как представитель "Единой России" немедленно заявил, что у партии есть для правительства сразу два предложения относительно того, как это сделать – на выбор. Индексация может быть либо единовременной, либо поэтапной – в зависимости от того, на что именно расщедрится правительство.

Ни о каком новом масштабном пакете мер, направленном на поддержку экономики, в правительстве слышать пока не хотят. Однако представители власти прекрасно понимают, что демонстрировать заботу о тех, кто из-за кризиса оказался в затруднительном положении, они просто обязаны. Тем более что до парламентских выборов меньше года. Вот и приходится подбрасывать по мелочи то тем, то другим категориям избирателей. Но именно, что по мелочи. Стратегия, которую избрало Министерство финансов для того, чтобы компенсировать выпадающие из-за кризиса бюджетные доходы, к излишней щедрости не располагает. В ставке на наращивание госдолга для покрытия дефицита есть одна уязвимость. Одного желания занять побольше недостаточно. Нужно еще, чтобы у другой стороны была готовность в долг давать.

Полная видеоверсия программы:

В программе "Деньги на Свободе" мы уже говорили о трудностях, с которыми сталкивается с середины августа Минфин при размещении государственных облигаций. На минувшей неделе эти трудности подтвердились конкретными цифрами.

В значительной степени это результат девальвации рубля

Из последнего обзора Центрального банка следует, что в сентябре иностранные инвесторы резко сократили свое участие в аукционах Минфина по размещению облигаций федерального займа. В общей сложности они выкупили менее 8 процентов бумаг. Это действительно мало. Еще весной-летом их доля колебалась между четвертью и третью. На вторичном рынке иностранцы от российских госбумаг и вовсе избавлялись. За месяц объем чистых продаж превысил 58 миллиардов рублей.

В значительной степени это результат девальвации рубля. Получается этакий замкнутый круг. Иностранные инвесторы продают российские рублевые облигации из-за того, что падает рубль. А рубль падает потому, что иностранные инвесторы и российские "дочки" иностранных банков продают рублевые облигации и покупают на них доллары и евро, в которых и считают свои прибыли и свои убытки. Разорвать этот замкнутый круг можно двумя способами.

Первый – стабилизировать курс рубля, продавая больше валюты из резервов. Второй – привлечь инвесторов более высокой доходностью. Про дополнительные продажи валюты, которые начали Банк России и правительство, мы говорили совсем недавно. А на прошлой неделе Минфин разместил облигации федерального займа на рекордные 315 миллиардов рублей с довольно существенной премией к рынку. Это делает обслуживание долга для правительства существенно дороже.

Система уже запущена, хотя работает пока в тестовом режиме

Так что выигрыш от того, что Минфин не спешит расставаться с валютой из Фонда национального благосостояния, компенсируется ростом будущих расходов на обслуживание госдолга. Однако для Центрального банка, который давно отказался заниматься поддержанием курсом национальной валюты, темпы девальвации рубля последних месяцев стали создавать проблемы – они влияют инфляцию. А именно за нее он и отвечает. И теперь делать это он будет совсем по-новому.

8 октября агентство Bloomberg опубликовало пространное интервью с директором департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александром Морозовым. Речь шла об использовании больших массивов данных и самообучающихся алгоритмах для их обработки, а также об использовании систем искусственного интеллекта для решения задач, которые раньше решали люди. На что я обратил внимание: оказывается, Центральный банк уже получает от Федеральной налоговой службы информацию о всех операциях, которые проходят через все онлайн-кассы. Система уже запущена, хотя работает пока в тестовом режиме. По словам Морозова, она позволяет регулятору в режиме реального времени получать точные данные по инфляции. Сейчас разрабатывается алгоритм, который позволит отслеживать уровень и динамику цен по расширенному кругу товаров.

В том, что система, которую тестируют в ЦБ, будет полезна мегарегулятору, у меня лично никаких сомнений не вызывает. Причем не только с точки зрения получения оперативных данных по инфляции. Возможность в режиме реального времени получать информацию о том, как ритейлеры и потребители реагируют на те или иные события, напрямую никак не связанные ни с денежно-кредитной, ни с бюджетной или экономической политикой, которую проводит правительство, дорогого стоит. По точности макроэкономических прогнозов Банк России и так серьезно превосходит политически мотивированные прорицания Министерства экономического развития. А с началом полноценного использования этой и других систем, о которых говорил в интервью Bloomberg Александр Морозов, качество прогнозирования ЦБ вырастет многократно.

Или приторговывать бесценной информацией о потребительских предпочтениях той или иной группы граждан

Смущает меня одна только вещь. Сначала доскональную информацию обо всех моих покупках с использованием банковской карты получил банк, потом налоговые органы. Теперь еще и Центральный банк. Ведомств в России много, и придумать острую необходимость в получении аналогичных данных могут и другие. Они в свою очередь создадут свои умные алгоритмы обработки больших массивов данных и начнут отслеживать не динамику цен, а что-нибудь еще. Или приторговывать бесценной информацией о потребительских предпочтениях той или иной группы граждан и изменении этих предпочтений в результате тех или иных событий. При этом никому даже в голову не приходит поинтересоваться моим мнением о том, что информация, имеющая самое непосредственное отношение ко мне и миллионам россиян, становится доступной все большему числу организаций.

Впрочем, россиян это, на первый взгляд, волнует не очень сильно. По темпам, с которыми население переходит на безналичные платежи, с Россией мало кто сравнится. Полтора года назад мы в нашей программе рассказывали о том, что платежи при помощи банковских карт превысили по объему оплату наличными. А на прошлой неделе компания Boston Consulting Group опубликовало исследование, согласно которому с начала этого года почти половина россиян из числа тех, что раньше пользовались наличными, перешли на оплату картами. Так что теперь три четверти покупок полностью прозрачны для банков, картами которых пользовались для их совершения, для налоговых органов и для Центробанка.

Люди оставляют в банках на карточных счетах ровно столько денег, сколько нужно для повседневных трат

Есть, впрочем, и другая тенденция. Еще весной на фоне введения режима нерабочих дней россияне активно опустошали свои банковские счета, особенно валютные, снимая наличные. В сентябре история повторилась. Только в Сбере за месяц клиенты закрыли валютные депозиты на 441 миллион долларов. Проще говоря, люди оставляют в банках на карточных счетах ровно столько денег, сколько нужно для повседневных трат. Остальное предпочитают хранить в наличной валюте.

И это разумно. Особенно сейчас, когда федеральные и региональные власти, боясь новых расходов на поддержку бизнеса и населения, всячески избегают серьезных карантинных мер. Рискуя тем самым довести ситуацию в стране до социального и политического взрыва. Если же он случится, никакие умные алгоритмы никому не помогут. Как только запахнет "жареным", в ходу опять будет наличность, причем не российская.

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