Сергей Лавров допустил прекращение диалога России с лидерами ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил прекращение диалога между Москвой и лидерами Европейского Союза.

Лавров заявил об этом во вторник, выступая на дискуссионной площадке "Валдай". "Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться", - приводит слова министра "Интерфакс".

Комментируя предполагаемое отравление оппозиционного политика Алексея Навального и позицию по тому делу Евросоюза, Сергей Лавров отметил необходимость для ЕС и Германии, где Навальный проходит курс реабилитации после выписки из клиники "Шарите", выполнить свои международно-правовые обязательства.

Ранее МИД России призывал ФРГ объясниться из-за ситуации с Навальным, отмечая "неупорное желание" Берлина это сделать, пишет РБК. Германские власти утверждают, что передали все сведения по линии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

12 октября сообщалось, что главы МИД стран-членов Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям за отравление Навального. В подготовленный ими санкционный список, как писала газета Le Monde, вошли девять человек из администрации президента России и структур безопасности страны.

Ранее лаборатории в Германии, Франции, Швеции и эксперты ОЗХО подтвердили отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией Навального нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок". Сам Алексей Навальный считает, что к попытке покушения не него причастен лично президент России Владимир Путин. В качестве доказательства своей позиции Навальный приводил то, что в России до сих пор не начато расследование по факту его экстренной госпитализации в августе.

Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального следов ядов не обнаружили. Следственный комитет отказался проверять отравление оппозиционера, российские суды подтвердили это решение.

Ситуация, связанная с отравлением Алексея Навального, лишь один из факторов, который способствовал ухудшение связей между ЕС и Россией. Резкое обострение началось после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Также на отношения, среди прочего, повлияло отравление "Новичком" в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Российские власти все обвинения в свой адрес называют необоснованными и недоказанными.