Бабарико отказался назвать встречу с Лукашенко в СИЗО диалогом

В Беларуси арестованный экс-банкир Виктор Бабарико, которому власти отказали в регистрации кандидатом в президенты, заявил, что не считает диалогом недавнюю встречу с Александром Лукашенко в минском СИЗО.

По словам Бабарико, диалог возможен, но только при определённых условиях, и первое из них – это освобождение участников встречи с Лукашенко из-под стражи. Кроме того, как заметил Виктор Бабарико, диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что тоже невозможно при нахождение человека под арестом. Ещё одним условием он назвал присутствие гораздо большего числа представителей гражданского общества за столом переговоров, пишет портал Tut.By.

Впечатлениями от разговора с Лукашенко Бабарико поделился в беседе с адвокатами.

На встречу в СИЗО КГБ Александр Лукашенко приехал 10 октября. В переговорах участвовали 12 человек, среди них видные оппоненты Лукашенко и члены оппозиционного Координационного совета. Отмечалось, что Лукашенко приехал обсуждать конституционную реформу. В тот же день стало известно, что бывшему кандидату в президенты от оппозиции Светлане Тихановской разрешили поговорить по телефону с её мужем, блогером Сергеем Тихановским – впервые за месяцы его ареста.

11 октября двух участников разговора с Лукашенко отпустили под домашний арест.

Адвокат одной из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой в эфире "Эха Москвы" рассказал об отказе его подзащитной участвовать во встрече заключенных с Лукашенко. Со слов адвоката, Колесникова выразила сомнение в смысле диалога с Лукашенко сейчас, напомнив, что практически все лидеры оппозиции, включая её саму, либо арестованы, либо были вынуждены покинуть страну.

Светлана Тихановская, живущая сейчас в Литве, во вторник выдвинула Народный ультиматум Лукашенко - со сроком выполнения требований до 25 октября. До этой даты он, официально провозглашённый президентом по итогам выборов 9 августа, должен объявить об уходе, а также способствовать прекращению насилия в стране в отношении участников массовых потестов и освобождению всех политзаключённых. Если требования не будут выполнены, то, как заявляет Тихановская, 26 октября начнётся национальная забастовка.

Участники продолжающихся уже более двух месяцев многотысячных протестов в Беларуси называют официальные результаты президентских выборов сфальсифицированными и призывают Лукашенко уйти в отставку. Сам Александр Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, обвинения в нечестной победе отвергает.