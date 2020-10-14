Россия восстановит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

Россия с 1 ноября восстановит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Кроме того, будет увеличено число рейсов на Мальдивы, в Швейцарию, ОАЭ и в Минск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный центр по борьбе с распространением коронавируса.
Россия закрыла границы и остановила авиасообщение с другими странами в конце весны, объясняя это ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией. Регулярное авиасообщение восстановлено с несколькими туристическими странами, Чехией, Минском, де-факто выполняются рейсы в США.
При этом не во все эти страны для граждан открыты границы — зачастую вылет возможен только в случае, если у россиянина есть право на долгосрочное проживание в другой стране или необходимость в лечении.
Москва настаивает, что для открытия границ другие страны должны соблюдать принцип взаимности. Кроме того, ситуация с коронавирусом там должна быть лучше, чем в России.
Ситуация с распространением коронавируса в стране сейчас хуже чем весной, когда закрывались границы. В среду впервые за время пандемии в стране выявлено более 14 тысяч новых случаев заражения COVID-19.
- По данным "Интерфакса", после возобновления полётов из России будут летать три рейса в Японию в неделю — два из Москвы и один из Владивостока. Два рейса в неделю будут отправлять из Москвы в Белград, два — в Кайо-Коко и Санта-Клару.
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