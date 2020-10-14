Россия восстановит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

Россия с 1 ноября восстановит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Кроме того, будет увеличено число рейсов на Мальдивы, в Швейцарию, ОАЭ и в Минск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный центр по борьбе с распространением коронавируса.

Россия закрыла границы и остановила авиасообщение с другими странами в конце весны, объясняя это ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией. Регулярное авиасообщение восстановлено с несколькими туристическими странами, Чехией, Минском, де-факто выполняются рейсы в США.

При этом не во все эти страны для граждан открыты границы — зачастую вылет возможен только в случае, если у россиянина есть право на долгосрочное проживание в другой стране или необходимость в лечении.

Москва настаивает, что для открытия границ другие страны должны соблюдать принцип взаимности. Кроме того, ситуация с коронавирусом там должна быть лучше, чем в России.

Ситуация с распространением коронавируса в стране сейчас хуже чем весной, когда закрывались границы. В среду впервые за время пандемии в стране выявлено более 14 тысяч новых случаев заражения COVID-19.