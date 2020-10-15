Евросоюз ввел санкции против Евгения Пригожина

Евросоюз включил предпринимателя Евгения Пригожина в санкционный список, обвинив его в поддержке поставок оружия в Ливию. Список лиц, против которых вводятся ограничения, опубликован в официальном журнале ЕС.

ЕС указывает, что бизнесмен "имеет тесные связи, в том числе финансовые, с частной военной компанией Вагнера". "Пригожин оказывает поддержку деятельности группы Вагнера в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны", — говорится в сообщении Евросоюза. Сам Пригожин заявил, что санкции его расстроили. По его словам, у него нет бизнес-интересов в Ливии.

В сентябре США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний из-за их деятельности в Центральной Африканской Республике. "Евгений Пригожин имеет международную сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру", — говорил глава Минфина Стивен Мнучин.

Ранее Минфин США внес в санкционный список пять лиц и три компании, связанных с Пригожиным. Они базируются в Судане, Гонконге и Таиланде. Минфин заявил, что сеть бизнесмена использует природные ресурсы Судана для личной выгоды и "распространению пагубного влияния" в мире. В ведомстве также указывали, что Пригожин "считается финансистом частной военной компании (ЧВК) Вагнера", которая действует в таких странах, как Сирия, Судан и Ливия.

В мае Reuters со ссылкой на секретный отчет экспертов ООН писало, что ЧВК Вагнера разместила в Ливии около 1 тысячи бойцов, усилив отряды фельдмаршала Халифы Хафтара. В документе говорилось, что среди вагнеровцев преобладают россияне, однако также есть граждане Белоруссии, Молдавии, Сербии и Украины. Власти России участие Москвы в происходящем в Ливии отрицали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что это государство стало "пристанищем" для наемников из "огромного количества стран".

В сентябре США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний из-за их деятельности в Центральной Африканской Республике. «Евгений Пригожин имеет международную сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру», — говорил глава Минфина Стивен Мнучин.



В июле Минфин США внес в санкционный список пять лиц и три компании, связанных с Пригожиным. Они базируются в Судане, Гонконге и Таиланде. Минфин заявил, что сеть бизнесмена использует природные ресурсы Судана для личной выгоды и «распространению пагубного влияния» в мире. В ведомстве также указывали, что Пригожин «считается финансистом частной военной компании (ЧВК) Вагнера», которая действует в таких странах, как Сирия, Судан и Ливия.



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