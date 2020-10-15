Кремль перестанет общаться с Европой?

За покушение на Алексея Навального с помощью боевого отравляющего вещества Евросоюзом и Великобританией введены санкции против шести высокопоставленных российских чиновников и одного НИИ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров грозит "зеркальными мерами" и обещает не общаться с Европой.

Новый этап революции в Киргизии: президент Сооронбай Жээнбеков ушел, чтобы избежать кровопролития, несмотря на попытки Москвы ему помочь, после визита Дмитрия Козака.

Поддержанному Москвой Александру Лукашенко не удается усмирить протесты в Беларуси.

Разрекламированное перемирие в войне за Карабах, достигнутое при посредничестве России, нарушается постоянными боями.

Президент Украины Владимир Зеленский затевает к выборам опрос с неясным статусом из 5-и вопросов. Связана ли его инициатива с визитом пророссийского политика Виктора Медведчука в гости к Владимиру Путину?

Парадоксы внешней политики России на постсоветском пространстве обсудят эксперты: Аркадий Дубнов, Андрей Окара, Константин Скоркин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 15 октября в 19:05