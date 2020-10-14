Пригожин требует с Навального и Соболь по 5 млн рублей за клевету

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иски о защите чести и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному и юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь по 5 миллионов рублей каждый из-за утверждений о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы. Копии исковых заявлений, отправленных в Люблинский и Симоновский суды Москвы, опубликовала во "ВКонтакте" пресс-служба компании "Конкорд", связанной с предпринимателем, которого СМИ называют "поваром Путина".

Иск к Навальному связан с его постом в Твиттере. Пригожин требует опровергнуть утверждения о том, что он является "ворюгой", а его состояние заработано "на поставках тухлятины в детские сады и школы".

В иске бизнесмен просит опровергнуть публикацию Znak.com, в которой Соболь называет его "сумасшедшим от безнаказанности придурком из 90-х", который "травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации, получая за это миллиарды из московского бюджета". Znak.com является соответчиком по иску.

За последние два года компании, связанные с Евгением Пригожиным, неоднократно подавали иски против Фонда борьбы с коррупцией, его главы Алексея Навального и юриста Любови Соболь. В ФБК считают это местью за расследования деятельности Пригожина – в частности, фонд обвинил бизнес-структуру "повара Путина" в поставках некачественной еды в московские детские сады и школы и вызванной этим вспышке дизентерии среди детей и подростков.

В октябре 2019 года суд обязал Любовь Соболь, Алексея Навального и ФБК выплатить более 87 миллионов рублей комбинату питания "Московский школьник". В расследованиях ФБК утверждалось, что эта организация также связана с предпринимателем Евгением Пригожиным и причастна к отравлению детей некачественными продуктами. Суд признал, что репутации компании тем самым был нанесён ущерб. Позднее Пригожин объявил, что выкупил долг "Московского школьника" и в дальнейшем будет сам добиваться взыскания денег от оппозиционеров.

В конце августа со счетов Любови Соболь судебные приставы принудительно списали более 34 миллионов рублей.

24 сентября судебные приставы наложили арест на счета и квартиру Алексея Навального в Москве по иску компании "Московский школьник".