Роспотребнадзор сообщил о "массивном загрязнении воздуха" в Рязани

В Рязани зафиксировано 15-кратное превышение концентрации сероводорода в воздухе, сообщили в пресс-службе министерства природопользования области.

Информацию подтвердили в Роспотребнадзоре. Замглавы регионального управления ведомства Ирина Акимова заявила, что идёт "массивное загрязнение по всему городу". В Роспотребнадзоре предполагают, что причиной являются выбросы с территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Сейчас на заводе проводится проверка.

В начале октября жители Рязани начали жаловаться в социальных сетях на на резкий неприятный запах в воздухе, затруднённое дыхание и головную боль. 9 октября на сайте администрации города появилась информация о проведённом анализе, по результатам которого были обнаружены сразу девять загрязняющих веществ, среди них - сероводород, бензол, фенол и гексан.