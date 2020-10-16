Испытание на прочность. Юрий Жигалкин - о вере в победу

Может ли американская армия вмешаться в избирательный процесс? Этот вопрос внезапно замелькал в заголовках газет с подачи двух законодателей-демократов. Два месяца назад члены Палаты представителей Конгресса Элисса Слоткин и Микки Шеррил спросили об этом главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и получили письменный ответ: "Конституция, законы США и штатов определяют процедуры проведения выборов и пути разрешения споров относительно их результатов… Я не вижу американские вооруженные силы в роли участника этого процесса".

Через полтора месяца, за двадцать дней до выборов, двое законодателей спросили министра обороны Марка Эспера: если президент отдаст приказ направить военнослужащих для патрулирования избирательных участков, будет ли этот приказ выполнен? "Американские военные всегда действовали и будут действовать в соответствии с конституций страны и законами", ¬ ответил министр. Ответ не понравился двум членам Конгресса, усмотревшим в нём отказ министра дать заверение в том, что он откажется выполнять приказ "нелегитимного", по их словам, президента.

Что возьмет верх на утро после выборов, особенно, если предварительные результаты будут выглядеть ничьей: неуправляемые эмоции или американское уважение к нормам и правилам?

То, что гипотетический, казалось бы, безнадёжно оторванный от реальности вопрос вдруг обрел небывалый резонанс (он нашёл место и на страницах New York Times, которая со ссылкой на анонимные источники пишет, что высшие генералы уйдут в отставку, если президент Дональд Трамп отдаст армии приказ нейтрализовать послевыборные протесты) – факт уникальный. Никогда прежде американские военные не вмешивалась в американские выборы. Последний раз президент США прибег к помощи войск для наведения порядка на улицах американского города в 1992 году, когда Джордж Буш-старший направил войска в Лос-Анджелес, где происходили масштабные погромы после оправдания судом присяжных полицейских, жестоко избивших афроамериканца. Тогда ни у кого не возникло тени сомнений в праве президента прибегнуть к использованию силы в рамках "Акта о подавлении мятежей 1808 года".

Сейчас дело иное. Эмоции берут верх. Судя по обилию предсказаний, звучащих из уст самых разных людей, оппоненты Трампа почти убеждены, что кандидат Демократической партии Джо Байден одержит верх на выборах, но в случае его небольшого перевеса или затягивающегося подсчета голосов проигравшая сторона откажется признать результаты выборов. Поводы для страхов и опасений туманные, на взгляд оппонентов, ответы Трампа на вопросы о готовности мирно передать власть в случае поражения. "Мы посмотрим, что произойдет. Я громко жаловался по поводу бюллетеней, отправленных по почте. Эти бюллетени – катастрофа", - заявил действующий президент на пресс-конференции в конце сентября.

Он настаивает на том, что масштабные голосования по почте предоставляют возможность для фальсификации результатов голосования. Хотя у этого ответа президента есть, так сказать, вполне невинная трактовка, противники Трампа неизменно воспринимают его реплики в наихудшем свете. При этом они сами дают сторонникам Трампа основания для тревог. В конце августа Хиллари Клинтон, проигравшая четыре года назад Трампу, призвала Байдена "не уступать ни при каких обстоятельствах, потому, что это затянется надолго, и в конце концов, я верю, мы победим, если мы не уступим ни пяди". Клинтон, по-видимому, имела в виду процесс подсчёта голосов, который обещает затянуться и стать поводом для судебных разбирательств, к которым готовятся оба избирательных штаба.

Вера в победу за двадцать дней до выборов невероятно сильна и у самого кандидата Байдена. "Обязательно голосуйте, - призывал он на встрече с избирателями в Пенсильвании, - потому, что мы можем проиграть только в результате трюкачества на избирательных пунктах". Через несколько часов он был вынужден разъяснить, что в действительности примет любые результаты выборов, но обеспокоен тем, что не всем будут предоставлены возможности для голосования.

Небывалый уровень недоверия, упрёков, перегретые негативные эмоции обеих сторон могут превратить эти выборы в серьёзнейшее испытание для американской политической системы. Испытание, подобного которому она проходила никогда. Ключевой вопрос – подсчет голосов. Если результаты выборов не будут очевидны к вечеру 3 ноября и подсчет голосов в разных штатах затянется надолго (что вероятно, поскольку огромное число бюллетеней будет отправлено в этом году по почте), то в этот процесс скорее всего придется вмешаться судам. Разойдутся ли кандидаты и их сторонники по своим углам, будут ли мирно ждать решения арбитров? Что, если решение окажется не в их пользу?

Чистейший, хотя и неоднозначный, на взгляд некоторых юристов, пример такого вмешательства дал Верховный суд, прекративший в 2000 году очередной пересчет голосов во Флориде, и, по сути, определивший победителя тогддашних президентских выборов, Джорджа Буша-младшего. Тогда оппонент Буша Альберт Гор и его сторонники моментально смирились с поражением в суде. Предыдущему случаю провала, так сказать, нормального процесса избрания президента страны – 144 года. В 1876 году четыре штата не смогли договориться о своих представителях в коллегии выборщиков, вынудив Конгресс создать специальную двухпартийную "избирательную комиссию", которая и вынесла компромиссное решение, отдав победу Ратерфорду Хейсу, получившему, кстати, меньшинство голосов на всеобщих выборах. И 20 лет, и 144 года назад здравый смысл и готовность прийти к консенсусу возобладали. Произойдет ли это сегодня? Похоже, сомнения на этот счёт есть у обеих сторон.

Считается, что американская политическая система крепка благодаря мудрости отцов-основателей страны, создавших уникальный гибкий механизм управления, так называемую систему сдержек и противовесов. Неизвестно, впрочем, что произойдет, если, скажем, одна из сторон откажется играть по правилам. Наиболее эмоциональные комментаторы из обоих лагерей совсем не исключают такого варианта, о перспективе раскола страны заговорили даже отдельные обозреватели New York Times. Редколлегия консервативной газеты Wall Street Journal уповает на эффективность системы и только что призвала Верховный суд без промедления вынести ясное решение по одному из рассматриваемых им исков, и не позволить штатам, вопреки своим законам, продлить сроки приема и подсчета бюллетеней, пришедших после 3 ноября. Дело в том, что несколько штатов снижают требования к оформлению таких бюллетеней и хотят продлить голосование по почте на несколько дней, ссылаясь на трудности для избирателей, созданных пандемией коронавируса. Трамп и его сторонники видят в этом подготовку почвы для фальсификации результатов голосований. Они намереваются направить наблюдателей на избирательные участки. Подтверждение единой крайней даты приема и подсчета бюллетеней лишит обе стороны серьезного повода для разногласий и поможет предотвратить потенциальный "конституционный кризис, связанный с передачей власти", пишет газета.

Пытаясь уличить Трампа в намерении вовлечь армию в избирательный процесс на своей стороне, демократы, скорее всего лукавят, разыгрывают предвыборную карту. В июне, например, Байден с полнейшей убежденностью говорил о том, что высшие генералы, члены Объединенного комитета начальников штатов, быстренько выпроводят из Белого дома Трампа, если тот попытается там задержаться, проиграв на выборах. Политики и с той, и с другой стороны делают ставку на раздувание страстей избирателей, аргументы уступили место в предвыборной борьбе негативным эмоциям. Вопрос в том, что возьмет верх на утро после выборов, особенно, если предварительные результаты будут выглядеть ничьей: неуправляемые эмоции или американское уважение к нормам и правилам.

Юрий Жигалкин – корреспондент Радио Свобода в США



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