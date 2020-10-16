Следственный комитет отказался заводить дело о смерти Тесака

Следственный комитет России отказался заводить уголовное дело по факту гибели в челябинском СИЗО неонациста Максима Марцинкевича известного по прозвищу Тесак. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката Марцинкевича Алексея Михальчика, в пятницу 16 октября был последний день, когда можно было рассмотреть заявление о возбуждении дела. Юрист утверждает, что официального отказа от ведомства не получил, однако его источники сообщили, что следователь уже принял такое решение.

Максима Марцинкевича нашли мёртвым 16 сентября в одиночной камере СИЗО №3 города Челябинска. Оттуда его должны были этапировать на допрос в Москву. По версии Следственного комитета, Тесак совершил самоубийство. В качестве причин суицида в СК называют признание Тесака "в доверительной беседе со следователем" в убийствах на национальной почве, совершённых им в середине нулевых годов. Марцинкевичу грозил пожизненный срок.

Во ФСИН утверждают, что при погибшем были найдены две предсмертные записки и одно письмо, адресованное девушке, в котором он просит прощения за то, что уходит из жизни, и признаётся в убийствах.

Близкие Тесака считают, что Марцинкевича убили или как минимум довели до самоубийства пытками. Они ссылаются на сообщения самого погибшего и странные обстоятельства смерти: в день гибели в камере Марцинкевича по непонятным причинам было отключено видеонаблюдение.