Жители Хабаровска в 99 день подряд вышли на акцию протеста

В Хабаровске сотни жителей вышли на акцию в поддержку арестованного бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Протесты в регионе продолжаются 99 дней подряд. Самые массовые из них традиционно проходят по субботам. Неделю назад, 10 октября, традиционное шествие было разогнано ОМОНом, однако сегодня участников было значительно больше, передаёт "Сибирь.Реалии" оценку протестующих.

Участники акции традиционно собрались на площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края и прошли шествием по центральным улицам города. Они скандировали лозунги против действующего губернатора Михаила Дегтярёва, президента Владимира Путина, а также против сотрудников правоохранительных органов, свидетельсвует трансляция регионального штаба сторонников Алексея Навального.

Официально мэрия Хабаровска заявила о том, что на главную площадь города вышли сегодня около 500 человек. При этом гражданские активисты говорят о нескольких тысячах протестующих.

Власти, по мнению пришедших, пытались помешать проведению демонстрации. В частности, на площади громко звучала музыка, собравшимся было очень неудобно выступать и говорить между собой. Сотрудники полиции и Росгвардии предупреждали собравшихся о несогласованности мероприятия, однако сведений о задержаниях пока не поступало.