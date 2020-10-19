Платформа для удаленной учебы в Москве дала сбой сразу после каникул

В первый день перехода учеников 6–11-х классов московских школ на удаленную учёбу на предназначенной для этого платформе "Московская электронная школа" (МЭШ) произошёл сбой, пишет The Bell. В некоторых школах классы не могли начать уроки, а ссылки на занятия в сервисе Microsoft Teams приходилось передавать через родительские чаты.

При попытке попасть на портал МЭШ у части родителей портал Mos.ru выдавал ошибку 504 (Bad Gateway), части — сообщал, что услуга недоступна. Двое родителей сказали The Bell, что после неудачной попытки подключиться к урокам через МЭШ учителя перевели занятия в привычный Zoom, еще двое — что уроки, как и планировалось, проводятся в сервисе Microsoft Teams, но ссылки на них приходится пересылать через родительские чаты.

О сбое сообщили многочисленные пользователи соцсетей, в том числе и Алексей Навальный.

С понедельника, 19 октября, учеников 6–11-х классов московских школ в связи с распространением коронавируса перевели на удаленную учёбу, пока — на ближайшие две недели, но с возможностью продления. Сами занятия, согласно рекомендации мэрии, проводятся на платформе сервиса Microsoft Teams, но доступ к ним организован через портал МЭШ. Там же закреплен план занятий на год. Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова объясняла выбор Microsoft Teams вместо Zoom: "Это программное обеспечение имеет понятный для всех интерфейс, а главное, безопасно в использовании — все данные хранятся на территории нашей страны и во время урока вход незарегистрированных пользователей невозможен".

В незапланированные каникулы для московских школьников (с 5 по 18 октября) учителям было поручено освоить сервис Microsoft Teams и "электронного дневника". Сбои в "электронных дневниках" происходят регулярно: на сбои в системе несколько дней назад жаловались родители в Санкт-Петербурге, а весной 2020 года неполадки фиксировались в системах по всей стране из-за массового выхода школьников на дистанционное обучение.

Департамент образования Москвы прокомментировал сообщения о сбоях. "Первый урок прошел с техническими сбоями в работе "электронного дневника" и журнала МЭШ. Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов. На первом уроке все школы использовали резервные варианты подключений. В настоящее время уроки продолжаются. Благодарим учителей, родителей и ребят за умение быстро подстраиваться под изменения, оперативно разрешать любые сложности и работать над общей задачей — организацией эффективного образовательного процесса", — сказали в департаменте.