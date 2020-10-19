СМИ: отравление Навального схоже с убийством банкира Кивелиди

Отравление Алексея Навального имеет схожие черты с единственным в России возбужденным делом об убийстве с помощью яда класса "Новичок", пишут "Важные истории" со ссылкой на материалы дела.
1 августа 1995 года Иван Кивелиди внезапно впал в кому в своем кабинете в "Росбизнесбанке", и его доставили в больницу. На следующий день в таком же состоянии госпитализировали его секретаря Зару Исмаилову. 6 августа московская прокуратура возбудила уголовное дело – по признакам отравления "неизвестным ядом". Кивелиди был отравлен именно "Новичком", пишет издание. От последствий отравления он умер.
Как показывает дело Кивелиди, обнаружить вещество из группы "Новичок" в организме отравленного не так просто. В случае с Кивелиди и его секретарем не только врачи Центральной клинической больницы Управления делами президента (ЦКБ) и московской Городской клинической больницы № 1 (ГКБ), но даже и судмедэксперты не выявили в их организмах никаких известных ядов.
Лишь по косвенным признакам судмедэксперты предположили, что на Кивелиди воздействовало "неизвестное вещество". Согласно материалам дела, первым и одним из основных показателей такого воздействия они назвали "снижение уровня холинэстеразы в крови". Холинэстераза — жизненно важный фермент, который участвует в передаче нервных импульсов. "При отсутствии свободной холинэстеразы в организме наступает практически полный паралич всех основных функций жизнедеятельности", — отметили судмедэксперты в своих заключениях. На то, что у Алексея Навального был пониженный уровень холинэстеразы, особо указали немецкие медики, когда его в состоянии комы доставили на лечение в Германию в берлинскую клинику "Шарите".
Узнав о том, что Алексей Навальный впал в кому в самолете, и заподозрив неладное, его коллеги в тот же день - 20 августа - нашли адвоката и в его присутствии стали собирать предметы из гостиничного номера в томском Xander Hotel, где накануне останавливался политик. В том числе забрали пластиковую бутылку с водой, к которой он прикасался. Утверждается, что на ней были обнаружены следы "Новичка".
Почему незначительные следы яда могли сохраниться на пластиковой бутылке, к которой прикоснулся Навальный, тоже понятно из материалов дела об убийстве Кивелиди. В экспертизах говорится, что по консистенции отравляющее вещество сопоставимо с водой или чуть более вязкое и что яд проникает в пластмассу, а через резину, например, не проходит. Именно поэтому яд оставил след на телефонной трубке в кабинете банкира и не успел полностью разложиться и выветриться.
- Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете на пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления, объяснив его состояние "нарушением обмена веществ". Уголовное дело в России так и не возбуждено.
- 15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены шесть человек, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Под санкции ЕС подпал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы "Новичок". Ранее лаборатории трёх европейских стран и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли в анализах Алексея Навального следы этого боевого отравляющего вещества.
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