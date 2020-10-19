СМИ: отравление Навального схоже с убийством банкира Кивелиди

Отравление Алексея Навального имеет схожие черты с единственным в России возбужденным делом об убийстве с помощью яда класса "Новичок", пишут "Важные истории" со ссылкой на материалы дела.

1 августа 1995 года Иван Кивелиди внезапно впал в кому в своем кабинете в "Росбизнесбанке", и его доставили в больницу. На следующий день в таком же состоянии госпитализировали его секретаря Зару Исмаилову. 6 августа московская прокуратура возбудила уголовное дело – по признакам отравления "неизвестным ядом". Кивелиди был отравлен именно "Новичком", пишет издание. От последствий отравления он умер.

Как показывает дело Кивелиди, обнаружить вещество из группы "Новичок" в организме отравленного не так просто. В случае с Кивелиди и его секретарем не только врачи Центральной клинической больницы Управления делами президента (ЦКБ) и московской Городской клинической больницы № 1 (ГКБ), но даже и судмедэксперты не выявили в их организмах никаких известных ядов.

Лишь по косвенным признакам судмедэксперты предположили, что на Кивелиди воздействовало "неизвестное вещество". Согласно материалам дела, первым и одним из основных показателей такого воздействия они назвали "снижение уровня холинэстеразы в крови". Холинэстераза — жизненно важный фермент, который участвует в передаче нервных импульсов. "При отсутствии свободной холинэстеразы в организме наступает практически полный паралич всех основных функций жизнедеятельности", — отметили судмедэксперты в своих заключениях. На то, что у Алексея Навального был пониженный уровень холинэстеразы, особо указали немецкие медики, когда его в состоянии комы доставили на лечение в Германию в берлинскую клинику "Шарите".

Узнав о том, что Алексей Навальный впал в кому в самолете, и заподозрив неладное, его коллеги в тот же день - 20 августа - нашли адвоката и в его присутствии стали собирать предметы из гостиничного номера в томском Xander Hotel, где накануне останавливался политик. В том числе забрали пластиковую бутылку с водой, к которой он прикасался. Утверждается, что на ней были обнаружены следы "Новичка".

Почему незначительные следы яда могли сохраниться на пластиковой бутылке, к которой прикоснулся Навальный, тоже понятно из материалов дела об убийстве Кивелиди. В экспертизах говорится, что по консистенции отравляющее вещество сопоставимо с водой или чуть более вязкое и что яд проникает в пластмассу, а через резину, например, не проходит. Именно поэтому яд оставил след на телефонной трубке в кабинете банкира и не успел полностью разложиться и выветриться.