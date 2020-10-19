Слабость рубля. Как политические риски влияют на кошельки

Каких последствий политической реформы, легализованной поправками в Конституцию, боятся инвесторы? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

На прошлой неделе российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в интервью агентству Bloomberg, что 20-процентное падение рубля с начала года – это "круто". Потому что оно заставит российских производителей меньше полагаться на импорт, и от него выигрывают компании, в минимальной степени зависящие от зарубежной продукции.

Логика, конечно, железная. И, следуя этой логике, можно только пожалеть, что рубль упал всего на 20 процентов к доллару, а не на 200. Или 300, как в 1998 году, сразу после дефолта. А идеальным временем для российского товаропроизводителя вообще можно было бы считать 90-е годы, когда рубль за год мог и на 1000 процентов рухнуть.

Полная видеоверсия программы:

Есть, правда, пара досадных мелочей, которые мешают мне лично бурно порадоваться за компании, "в минимальной степени зависимые от зарубежной продукции", и за экспортеров, о которых товарищ Мантуров отчего-то стыдливо умолчал. Во-первых, когда рубль девальвируется, его покупательная способность снижается. Рублевые цены ползут вверх, доходы населения за ними не поспевают, и в результате российский производитель сталкивается с падением спроса на свою продукцию. Если он, конечно, не работает на государство. Оно в последние годы всегда при деньгах, что бы там на рынках ни происходило. В отличие от населения. Девальвация рубля – дополнительный удар по россиянам, которые и так в этом году недополучили из-за введенных государством ограничений 841 миллиард рублей, или 16 миллионов средних зарплат.

Во-вторых, в России падение курса национальной валюты, как правило, свидетельствует об ускорении оттока капитала. И если взглянуть на свежие данные Центрального банка, несложно убедиться, что этот показатель за первые три квартала вырос на две трети по сравнению с тем же периодом прошлого года. Период девальвации не лучшее время для инвестиций – ни иностранных, ни местных. Какой-никакой восстановительный рост за счет загрузки существующих мощностей промышленность, особенно отрасли, ориентированные на экспорт, показать еще могут. А вот о развитии говорить не приходится.

Cитуация обусловлена не экономическими, а, скорее, психологическими факторами и страхами инвесторов

Высказался про рубль и другой российский министр – глава Минэкономразвития Максим Решетников. Выступал он в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам. А поскольку налоги со следующего года повышаются, а бюджет все-равно профицитом не блещет, проявлять гусарский оптимизм по поводу благоприятного влияния девальвации на российского товаропроизводителя Решетникову было не с руки. Так что министр назвал курс рубля "переослабленным". Но виновато в этом, как считает Решетников, вовсе не состояние российской экономики, так что его ведомство тут как бы и не при чем:

"Такая ситуация, с нашей точки зрения, обусловлена не экономическими, а, скорее, психологическими факторами и в общем страхами инвесторов. В том числе это и вопросы, конечно, заболеваемости и в России, и в мире, ситуация в соседних странах, обсуждение возможных санкций и так далее", – заявил Максим Решетников.

Вообще, если убрать за скобки новую вспышку коронавируса, которая накрыла не только Россию, все остальное, о чем говорил министр экономики, называется не "психологическими факторами", а политическими рисками.

14 октября Президент Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, который определяет состав, структуру и полномочия Госсовета. Этот орган существует уже 20 лет. Однако конституционный статус в качестве одного из органов власти он получил только этим летом, после принятия поправок к Конституции, за которые, если верить Центризбиркому проголосовало почти 78 процентов из двух третей российских избирателей, принявших участие в голосовании.

Все будет зависеть от состояния здоровья действующего главы государства

Главной целью поправок было обнуление президентских сроков. Оно позволит Путину сохранить за собой президентское кресло еще на два срока, или на 12 лет. Так что пресловутая "проблема 2024 года" имеет все шансы передвинуться на 2036 год. Но и Госсовет, который изначально рассматривался в качестве одного из способов сохранения власти Владимиром Путиным и его окружением, имеет все шансы через 16 лет, а то и раньше превратиться в аналог классической латиноамериканской хунты. Все будет зависеть от состояния здоровья действующего главы государства и социально-политической ситуации в стране.

Еще в марте Путин высказывался против наделения Госсовета и Совета безопасности серьезными полномочиями, поскольку эти органы не являются выборными. Он тогда так отреагировал на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского:

"Наделение других органов власти, центров власти, таких как Совет Безопасности или Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, наделение их какими бы то ни было серьёзными полномочиями президентского характера, на мой взгляд, неправильно и неприемлемо, более того, опасно. Во-первых, это ничего не имеет общего с демократией, а во-вторых, неизбежно приведёт к расколу общества. Я уверен, что Владимир Вольфович, который выступил с таким предложением, насколько мне известно, согласится, он всё-таки очень опытный политик. Для России это неизбежно приведёт к двоевластию, к расколу общества и самым негативным, а возможно, и трагическим образом отразится на судьбах страны и на жизни граждан. Давайте не будем этого делать", – сказал Владимир Путин.

Но все это слова. В свое время Путин и пенсионный возраст обещал не повышать, причем в гораздо более категоричной форме. На практике же положения законопроекта о Госсовете настолько расплывчаты, что позволяют этот совещательный орган превратить в реальный центр власти и собрать в этом центре власти кого угодно. В его функции будет входить участие в разработке внешней и внутренней политики, постановка задач в области социально-экономической политики, участие в разработке параметров бюджета и много чего еще. Но "участие" в постановке политических и социально-экономических задач может быть разным как по форме, так и по содержанию. Может ограничиваться ни к чему не обязывающими советами, а может вылиться в написание декретов.

Поправки к Конституции усиливают авторитарный характер власти Владимира Путина

А теперь вернемся к "психологии инвесторов" или, проще говоря, политическим рискам. Поправки к Конституции и внесенный в Госдуму пакет законопроектов, связанный с этими поправками, усиливают авторитарный характер власти Владимира Путина и не оставляют места в создаваемой политической конструкции хоть для какой-то реальной оппозиции режиму.

О том, чем это чревато, наш корреспондент Анастасия Тищенко спросила у руководителя направления внутренней политики Фонда Карнеги Андрея Колесникова:

Отсюда и болезненная реакция рынков на отравления Алексея Навального, который многими воспринимается последним российским политиком, способным консолидировать несогласных и стать альтернативой вечному Путину. И дело не в санкциях, которые последовали за отравлением. На них-то как раз ни рубль, ни фондовый рынок никак не отреагировали.

Однако для инвесторов российская политическая система все сильнее похожа на то, что существует в Белоруссии, Киргизии или Азербайджане, где в президентском кресле с 2003 года сидит Ильхам Алиев, сын бывшего первого секретаря компартии Азербайджана, а потом и первого президента республики Азербайджан Гейдара Алиева.

Чем рано или поздно заканчивают подобного рода режимы, во всей красе продемонстрировали события этой осенью. Рубль падал на белорусских протестах, смене власти в Киргизии, после начала "маленькой победоносной войны", которую сейчас ведет не меньше России зависящий от экспорта нефти Азербайджан после полугода низких цен на сырье. И происходило это не только потому, что Россия может оказаться вовлеченной во все эти события. Но и потому, что в них инвесторы видели наглядную иллюстрацию того, во что может вылиться ситуация в самой России.

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