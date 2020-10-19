На президентских выборах в Боливии, судя по данным предварительных опросов, решительную победу одержал Луис Арсе, бывший министр экономики в правительстве свергнутого годом ранее в результате народного восстания президента Эво Моралеса, кандидат от его партии "Движение к социализму". При этом год назад Моралес, приверженец "традиционных индейских ценностей", в первую очередь жевания коки, борец с мировым империализмом и капитализмом, был вынужден бежать из страны – после чего почти всем казалось, с что с социалистическими экспериментами в стране покончено.

"Это самый необычный день голосования в истории нашей страны – в масках, с антибактериальными гелями, а главное, все вдруг проходит по плану", – заявил утром в воскресенье, 18 октября, председатель боливийского "Высшего избирательного суда" (местной ЦИК). Судя по данным всех экзит-поллов, к утру 19 октября по местному времени Луис Арсе получил не менее 53 процентов голосов, в то время как его основной соперник, журналист и историк, центрист Карлос Меса, кандидат от коалиции "Гражданское сообщество", сыгравший заметную роль в свержении Эво Моралеса в 2019 году – менее 32 процентов.

Окончательные результаты выборов Высший избирательный суд Боливии обнародует только через два дня. Его руководство подчеркивает, что пока никакие итоги и данные не являются официальными, и что подсчет голосов будет вестись медленно, чтобы не допустить ошибок. Однако разрыв между Луисом Арсе и Карлосом Месой вряд ли заметно изменится. При этом, согласно боливийской конституции, кандидату в президенты для победы уже в первом туре достаточно набрать всего 40 процентов голосов – если любой его ближайший соперник набирает еще на 10 процентов меньше.

Означает ли все это, что большинство боливийцев вновь захотели, чтобы их страна пошла по специфическому пути "народного индейского социализма", по которому ее долгое время вел Эво Моралес – уже поздравивший своего друга Луиса Арсе с победой?

Год назад в Боливии проходили массовые антиправительственные манифестации огромного накала и масштаба – после того, как 20 октября 2019 года были оглашены итоги предыдущих президентских выборов. На них Хуан Эво Моралес Айма, избиравшийся президентом уже в четвертый раз, по официальным данным, получил около 47 процентов голосов, а Карлос Меса (и тогда оказавшийся главным оппонентом власти) чуть более 36 с половиной процентов. При этом конституция вообще запрещала Моралесу, к тому моменту просидевшему в президентском кресле 14 лет (дольше, кем кто-либо еще в истории страны) баллотироваться вновь. Гнев народа, на сторону которого довольно быстро перешли армия, спецслужбы и прокуратура, был столь яростным, что через три недели, после уличных сражений, в которых были убитые и раненые, Моралесу пришлось сбежать в Мексику (откуда через некоторое время он перебрался в Аргентину).

Очень примечательно то, что в октябре 2019 года достоянием мировой общественности стала информация, что на тех выборах Моралеса поддерживали около десятка опытных политтехнологов из России, отправленных в Боливию госкорпорацией "Росатом", строившей рядом с фактической столицей страны Ла-Пасом ядерный центр стоимостью в 300 миллионов долларов. Как выяснило тогда издание "Проект", в Боливии работала миссия Росатома, деятельность которой курировали из Кремля. Руководство Росатома, по данным "Проекта", опасалось, что смена власти в Боливии поставит строительство под угрозу. Для работы в Боливии нанимали людей с опытом региональных избирательных кампаний в России. Отбором кандидатур занимались сотрудники бывшего главы Росатома Сергея Кириенко. Основной их задачей, по всей видимости, была работа в социальных сетях, в том числе мониторинг сообщений и пропаганда, писал "Проект".

Боливия обладает вторыми по величине запасами природного газа в Южной Америке (после Венесуэлы) и значительными залежами самых разных полезных ископаемых, в первую очередь редкоземельных металлов, из которых наиболее важным в промышленном отношении является незаменимый в электронике литий – здесь его, в отличие от других стран, очень много. Тем не менее, Боливия при правлении Моралеса, несмотря на действительно ранее принимавшиеся им эффективные меры по снижению бедности и неграмотности и продемонстрированные какое-то время высокие показатели экономического роста (что считают основной заслугой побеждающего сейчас Луиса Арсе), осталась одним из беднейших государств Латинской Америки.

57-летний Луис Альберто Арсе Катакора, который, очевидно, становится новым президентом Боливии, долгое время страдает от рака почки (онкологические заболевания в последние годы вообще стали странной напастью для очень многих глав латиноамериканских государств – от рака, например, умер венесуэльский президент Уго Чавес, а харизматичные президенты Аргентины и Бразилии Кристина Киршнер и Дилма Русефф с трудом выкарабкались). Незадолго до даты голосования Арсе несколько раз вынужден был отказываться от всех предвыборных мероприятий и отправляться на лечение в Бразилию. Однако Луис Арсе, мужественно переносивший в последнее время все испытания (в 2019 году ему также пришлось эмигрировать из-за угроз), с каждым месяцем становился все более популярен среди простых боливийцев – еще вчера, казалось бы, готовых линчевать его на улице вместе с его другом Эво Моралесом.

Впервые Луис Арсе (чьи предки были знаменитыми в Латинской Америке героями Войны за независимость 1810-1826 годов) стал министром финансов в первом кабинете Моралеса в 2006 году, а три года спустя занял кресло министра экономики. Среди западных аналитиков он в действительности пользуется репутацией не пассионарного радикала, а социал-демократа европейского типа. В 2006-2017 годах, когда Луис Арсе возглавлял министерство экономики, ВВП Боливии вырос на 343 процента, с 9 миллиардов 573 миллионов долларов до 42 миллиардов 401 миллиона. Именно Арсе считают истинным архитектором "боливийского экономического чуда" прошлых лет – того, которое Эво Моралес приписывает исключительно собственной мудрости.

Луис Арсе в правительстве Моралеса курировал национализацию углеводородных, телекоммуникационных и горнодобывающих компаний, принадлежавших ранее западным корпорациям. По его инициативе в Боливии был установлен ежегодный рост заработной платы выше уровня инфляции, что привело к росту покупательной способности населения. Арсе также инициировал принятие закона о субсидиях детям и подросткам, обучающимся в государственных школах, и субсидиях беременным и женщинам с детьми до двух лет, а также для пожилых людей в возрасте от 60 лет, не получающих государственных пенсий.

В конце января 2019 года Луис Арсе рискнул вернуться на родину из Аргентины – под гарантии безопасности новых властей, после того как прокуратура Боливии подтвердила отсутствие действующего ордера на его арест. Однако прямо в аэропорту Ла-Паса он был не только арестован, но и избит. Такое вопиющее событие (сначала обещать политическим эмигрантам безопасность, а затем захватывать их и публично избивать) вызвало крупный международный скандал, благодаря которому Арсе был быстро отпущен – и вновь внезапно стал любим большей часть боливийцев.