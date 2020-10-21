Суд начнёт рассмотрение дела Галяминой по "дадинской статье"

Тверской суд Москвы в среду начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой, которую обвиняют по так называемой "дадинской статье" - о неоднократных нарушениях порядка проведения митингов. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

Уголовное дело против Юлии Галяминой возбудили в конце июля. В сообщении Следственного комитета говорится, что в начале июля Галямина разместила в интернете призыв к участию в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы – акцию против поправок в Конституцию. 15 июля на неё пришло не менее 150 человек. Кроме того, последние полгода Галямину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов. Действия Галяминой носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса, говорится в сообщении.

Галямина считает "уголовное дело политически мотивированным, а единственной его целью - препятствование её деятельности как избранного депутата".