Суд начнёт рассмотрение дела Галяминой по "дадинской статье"

Тверской суд Москвы в среду начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой, которую обвиняют по так называемой "дадинской статье" - о неоднократных нарушениях порядка проведения митингов. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.
Уголовное дело против Юлии Галяминой возбудили в конце июля. В сообщении Следственного комитета говорится, что в начале июля Галямина разместила в интернете призыв к участию в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы – акцию против поправок в Конституцию. 15 июля на неё пришло не менее 150 человек. Кроме того, последние полгода Галямину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов. Действия Галяминой носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса, говорится в сообщении.
Галямина считает "уголовное дело политически мотивированным, а единственной его целью - препятствование её деятельности как избранного депутата".
- Статья о неоднократном нарушении порядка организации и проведения общественных мероприятий появилась в Уголовном кодексе России в 2014 году. Она предусматривает уголовное наказание для тех, кто больше трёх раз за полгода получил административное взыскание за нарушение правил проведения митингов.
- Первым осуждённым по статье стал оппозиционный активист Ильдар Дадин - его приговорили к 3 с половиной годам лишения свободы, вторым - активист Константин Котов, приговорённый в сентябре прошлого года к четырём годам колонии. В апреле этого года суд смягчил приговор Котов до полутора лет.
- В мае Совет Федерации одобрил закон о запрете участвовать в выборах в течение пяти лет осуждённым по уголовным статьям средней тяжести, в том числе по "дадинской статье".
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