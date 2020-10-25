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Археология. Будущее

В ожидании апокалипсиса. Эфир в 18:05

Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок: растет ли риск ядерной войны?

"Мы попадем в рай, а они просто сдохнут", – такими словами высказался Владимир Путин по поводу возможной ядерной войны. Даже если это был специфический юмор российского президента, очевидно, что опасность атомной войны сегодня растет: распадаются режимы контроля над вооружениями, к власти в ядерных державах приходят радикалы и популисты, усиливается международная напряженность. Каковы сегодня шансы ядерной войны, и как ее можно предотвратить?

Гость программы: Сергей Ознобищев, заведующий Сектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН, директор Института стратегических оценок. Эфир в 18:05.

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