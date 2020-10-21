Журналист Максим Шевченко: "Я готов судиться с Пригожиным"

Петербургский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин подал иск "о защите чести и достоинства" к журналисту Максиму Шевченко.

Иск связан со стримом журналиста на ютьюбе от 26 августа. В нём Шевченко утверждал, что Пригожин умалчивает об известных ему фактах убийства трёх российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о бизнесе "повара Путина". Шевченко заявил, что в убийстве участвовали "холуи" Пригожина.

Кроме того он предложил допросить бизнесмена по делу об отравлении Алексея Навального, отметив, что Пригожин "глумится" над борющимся за жизнь оппозиционным политиком.

Также журналист назвал "повара Путина" "тварью конченой".

В иске против Шевченко юристы Пригожина обвинили его в распространении "порочащих сведений", "отрицательной характеристики" и "негативной информации" о предпринимателе. Утверждается, что слова журналиста причинили бизнесмену "моральный вред, физические и нравственные страдания, и ущерб его деловой репутации". Пригожин требует опровергнуть Шевченко сказанное им, а также взыскать с ответчика 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Комментируя подачу иска для издания "МБХ Медиа", Максим Шевченко заявил, что готов встречаться с Пригожиным в суде, хотя бизнесмен, по его мнению, побоится участвовать в процессе сам. Журналист подчеркнул, что будет настаивать на участии в процессе представителей расследовательской группы "Досье", которая так же, как и он, считает "повара Путина" причастным к убийству трёх российских журналистов.

Ранее стало известно, что Пригожин подал иск "о защите чести и достоинства" к руководителю региональной сети штабов Алексея Навального Леониду Волкову. Причина – публикации Волкова в фейсбуке и телеграм-канале, в которых он назвал бизнесмена "особо опасным преступником, осуждённым за многочисленные преступления", а также организатором убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. "Повар Путина" требует опровергнуть и удалить утверждения Волкова из интернета и взыскать с него те же 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.