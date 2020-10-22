Компания Ротенберга стала крупнейшим подрядчиком Москвы за 10 лет

Forbes составил рейтинг крупнейших подрядчиков Москвы за 10 лет Сергея Собянина. В список вошли 20 компаний. Первую строчку рейтинга занял "Мостотрест" Аркадия Ротенберга. Основа госзаказа столицы — это крупные строительные контракты, которые сосредоточились в нескольких крупных компаниях, владельцы которых либо тесно связаны с мэрией, либо дружат с президентом страны, либо спрятаны за номиналами и офшорами, пишут издания.

"Мостотрест" начал получать контракты от правительства Москвы в 2011 году с реконструкции развязки МКАД и Ленинградского проспекта за 4,8 млрд рублей. В общей сложности "Мостотрес"» получил госзаказов на 441,5 млрд рублей.

На втором месте "Метровагонмаш» бывших партнеров главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова — Искандара Махмудова и Андрея Бокарева (402 млрд рублей), на третьем — компании МИСК и АРКС (286 млрд рублей), которые до 2015 года принадлежали другу Владимира Путина Геннадию Тимченко.

За десять лет, которые Сергей Собянин был мэром столицы, Москва, с учетом плановых показателей 2020 года, израсходовала на инфраструктуру и благоустройство 8,5 трлн рублей, на социальные статьи — 9 трлн рублей. Например, в 2019 году доля социальных расходов в бюджете Москвы — 42%. Такое распределение расходов — редкость для бюджетов регионов, где соцрасходы обычно составляют 60-70% и более бюджета.