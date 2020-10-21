Нормализация террора. Эфир в 18:05



Подмена Конституции и вечное правление Путина, отравление Навального и закрытие границ – все это казалось абсурдом в начале года, но к осени стало реальностью. 2020-й стал в России годом сбывшихся тоталитарных антиутопий. Почему они сбываются, и можно ли выйти из замкнутого круга террора и репрессий? Отвечают автор недавно опубликованной антиутопии «Агами» Алексей Федяров и политик Леонид Гозман. Эфир в 18:05.

