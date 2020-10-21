Подмена Конституции и вечное правление Путина, отравление Навального и закрытие границ – все это казалось абсурдом в начале года, но к осени стало реальностью. 2020-й стал в России годом сбывшихся тоталитарных антиутопий. Почему они сбываются, и можно ли выйти из замкнутого круга террора и репрессий? Отвечают автор недавно опубликованной антиутопии «Агами» Алексей Федяров и политик Леонид Гозман. Эфир в 18:05.
Нормализация террора. Эфир в 18:05
Россия 2020 как сбывшаяся антиутопия. Обсуждают политик Леонид Гозман и писатель, правозащитник Алексей Федяров
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