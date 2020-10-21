Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология

Нормализация террора. Эфир в 18:05

Россия 2020 как сбывшаяся антиутопия. Обсуждают политик Леонид Гозман и писатель, правозащитник Алексей Федяров


Подмена Конституции и вечное правление Путина, отравление Навального и закрытие границ – все это казалось абсурдом в начале года, но к осени стало реальностью. 2020-й стал в России годом сбывшихся тоталитарных антиутопий. Почему они сбываются, и можно ли выйти из замкнутого круга террора и репрессий? Отвечают автор недавно опубликованной антиутопии «Агами» Алексей Федяров и политик Леонид Гозман. Эфир в 18:05.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG