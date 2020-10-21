Мишустин как функция Путина

"Восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось! " - оптимистично объявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании консультационного совета по иностранным инвестициям.

Премьер Мишустин ожидает роста ВВП в 2021 году на уровне 3% и сохранение инфляции около 4%. Реалистичны ли радужные прогнозы правительства? Видит ли оно угрозы "второй волны" пандемии, роста смертности от коронавируса, введения ограничений, падения доходов граждан, рельность новых санкций?

Стало ли правительство РФ во главе с новым премьером работать эффективнее чем при Дмитрий Медведеве? Или это не имеет значения, поскольку все важнейшие вопросы решает лично Владимир Путин?

Обсуждают доктор экономических наук, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев и финансист, доцент Сергей Хестанов.

Ведет передачу Михаил Соколов

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 21 октября в 19:05