Сенаторы США призывают ввести санкции из-за отравления Навального

Группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Письмо, адресованное госсекретарю Майку Помпео и министру финансов США Стивену Мнучину, опубликовано на сайтах сенаторов от Республиканской партии Мита Ромни и Марко Рубио.

Помимо Ромни и Рубио, письмо подписали сенатор-республиканец Роджер Уикер, а также демократы Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс.

"Навальный в настоящее время является главным критиком Владимира Путина в России. Его расследования о высокопоставленных российских чиновниках вдохновили поколения молодых россиян на мечту о стране, в которой господствует верховенство права и где обычный гражданин имеет право голоса", — говорится в письме.

"Те, кого Навальный клеймит как "жуликов и воров", пытались этим нападением заставить замолчать один из последних независимых голосов в России", - отмечают сенаторы и напоминают об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, Владимира Кара-Мурзы, Александра Литвиненко. США не могут молчать, когда Россия пытается заставить замолчать оппонентов по всему миру, заявляют сенаторы.

Для введения санкций авторы письма предлагают использовать "Акт Магнитского", а также американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

Ранее Алексей Навальный в интервью CBS заявил, что считает важным, чтобы президент США Дональд Трамп осудил использование боевого вещества группы "Новичок" для его отравления.

Из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным Трампа раскритиковал и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. По мнению Байдена, отравление российского политика – это попытка заставить его замолчать. Молчание же Трампа, по его словам, это соучастие.

15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены шесть человек, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Под санкции ЕС подпал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы "Новичок". Ранее лаборатории трёх европейских стран и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли в анализах Алексея Навального следы этого боевого отравляющего вещества.

В России обвинения в причастности к отравлению Навального называют провокацией и пообещали зеркальный ответ на санкции ЕС.