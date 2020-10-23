США пытаются повлиять на стороны Карабахского конфликта. ВИДЕО

Государственный секретарь США Майк Помпео активизировал дипломатические усилия по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

В пятницу утром Помпео провёл переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Затем у главы Госдепартамента запланирована встреча с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Остаётся неизвестным, состоятся ли в пятницу прямые переговоры между азербайджанским и армянским министрами, сообщил Reuters.

23 октября в нескольких районах Нагорного Карабаха произошли столкновения между азербайджанской армией и армянскими военными отрядами.

Нарушение двух соглашений о прекращении огня, заключённых при посредничестве России, не привело к быстрому прекращению боёв, которые начались 27 сентября за Нагорный Карабах, отмечает "Голос Америки".

Встреча Помпео с министрами иностранных дел двух государств-участников конфликта - это очередная попытка прекратить кровопролитие, говорится в публикации. В ней приводятся слова президента России Владимира Путина о том, что, с конца сентября по настоящее время, жертвами боёв, возможно, стали 5 тысяч человек..

Незадолго до начала переговоров в Вашингтоне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил журналистам в Стамбуле, что Турция имеет такое же право, как и Россия, участвовать в переговорном процессе радио установления мира.

В США, Франции и Москве проигнорировали эти призывы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал перспективы достижения мирного урегулирования как "очень отдалённые". Он потребовал от властей Армении "обещаний", что Баку восстановит контроль над Нагорным Карабахом.

Около 30 тысяч человек погибли в войне 1991-1994 годов из-за Нагорного Карабаха. Армяне считают эту территорию частью своей исторической родины и обвиняют Азербайджан в захвате земель в ходе недавних боевых действий. Вместе с тем Нагорный Карабах является международно признанной территорией Азербайджанской республики.