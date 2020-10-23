ФСБ не разрешила Сафронову позвонить матери в её день рождения

Следователь ФСБ не разрешил бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, позвонить матери, чтобы поздравить её с днём рождения. Об этом сообщает адвокат обвиняемого Иван Павлов.

Следователь посчитал, что раз мать Сафронова является свидетелем в его уголовном деле, то обвиняемый может использовать разговор "для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности России и противодействия следствию".

В ходатайстве с просьбой позвонить матери Сафронов указывал, что не будет обсуждать во время звонка детали своего дела.

Бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", ныне советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан ФСБ в начале июля, а затем арестован по обвинению в государственной измене. По версии следствия, в 2017 году, работая в "Коммерсанте", Сафронов передал чешской разведке секретные данные о российском военно-промышленном комплексе. Бывший журналист вину не признаёт. 2 сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя ФСБ продлил Сафронову срок пребывания под стражей до 7 декабря. Защита просила изменить Сафронову меру пресечения на не связанную с пребыванием в следственном изоляторе и представила в суд более 150 поручительств журналистов, политиков и правозащитников.