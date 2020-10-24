Власти Узбекистана закрыли уголовное дело против оппозиционного журналиста Бобомурода Абдуллаева, выдали ему загранпаспорт и подарили квартиру. О закрытии дела он сообщил в видеообращении в фейсбуке, на него обратила внимание Узбекская служба Радио Свобода.

По словам Абдуллаева, 23 октября он был вызван сотрудником Службы государственной безопасности в МВД. Там его ждали адвокат и журналисты, ему сообщили о закрытии дела и он получил паспорт. За пять дней до этого на своей странице в Фейсбуке журналист рассказал, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил ему обставленную трёхкомнатную квартиру в жилом комплексе неподалеку от центра Ташкента.

Абдуллаев подозревался в посягательстве на президента и конституционный строй. Он был выдан в Узбекистан Киргизией несмотря на просьбы международных правозащитных организаций и Госдепартамента США не делать этого. До того он уже приговаривался к году исправительных работ — по делу о попытке государственного переворота — в связи с его статьями для оппозиционного Народного движения Узбекистана. На суде он заявлял о пытках в СИЗО.