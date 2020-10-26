Росреестр скрыл данные о домах глав Минобороны и ФСБ

Росреестр скрыл из информационной системы ЕГРН сведения о недвижимости руководства ФСБ и Минобороны, премьер-министра России Михаила Мишустина и главы "Роснефти" Игоря Сечина, а также других бывших и нынешних силовиков, пишут "Открытые медиа".

Из базы Росреестра исчезли:

сведения о министре обороны Сергее Шойгу и его заместителях, первом замминистра обороны Руслане Цаликове и главе МЧС Евгении Зиничеве;

сведения о недвижимости главы Генштаба Валерия Герасимованедвижимость руководства ФСБ, включая Алексея Седова, которого Guardian считает причастным к отравлению Алексея Навального;

сведения о секретаре Совета безопасности, бывшем директоре ФСБ Николае Патрушеве, главе управления ФСБ по Москве и Московской области Алексее Дорофееве.

Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости — самый простой инструмент на сайте Росреестра, который позволяет быстро и дёшево получить выписку о собственниках недвижимости. Именно ФГИС ЕГРН в своей работе пользуются журналисты. Выписки из этой же информационной системы публикует Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, когда пишет о дорогостоящей недвижимости фигурантов своих расследований.

Сведения были скрыты только в отношении недвижимости в Москве и в Подмосковье. Сведения о собственности всех министров, кроме Михаила Мишустина, а также руководителей администрации президента, включая Антона Вайно и Сергея Кириенко, доступны в информационной системе.

Выяснить, кому принадлежит скрытый из ФГИС ЕГРН объект недвижимости, всё ещё можно. Для этого требуется заказать обычную выписку из Росреестра — через сайт ведомства или через многофункциональные центры государственных услуг.

Чтобы получить такую выписку, нужно знать кадастровый номер объекта, который в случае с участками и домами отображается на кадастровой карте. Но некоторые объекты руководителей силовых ведомств исчезли не только при поиске через ФГИС ЕГРН, но и с кадастровой карты. На ней нельзя найти недвижимость замминистра обороны Тимура Иванова и сына главы службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева, который может в ближайшее время стать первым заместителем директора ФСБ.