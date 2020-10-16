"Придется ответить за всё". Соцсети – о санкциях против Кириенко и Пригожина

Евросоюз ввёл обещанные санкции против лиц, ответственных (хотя и, вероятно, лишь косвенно) к отравлению Алексея Навального. Венчает свежий список Сергей Владиленович Кириенко.

Дмитрий Гудков:

Кириенко, Бортникова и прочих не пустят в Евросоюз из-за отравления Навального. Санкции.

Спасибо и на том. Во-первых, бьют не по стране и гражданам, а по конкретным людям во власти – это правильный подход.

Во-вторых, персональные санкции – самые болезненные для путинской элиты. Как раз здесь мой ролик на эту тему. Многие из них точно не хотят поменять австрийскую горнолыжку и недвижимость на Западе на какой-нибудь чеченский курорт «Ведучи».

Но придётся, а как иначе.

И элитке урок: вы бы от них уже отодвинулись подальше. На социальную дистанцию. А то, не ровен час, не ковид, так санкции подхватите – они поопаснее будут. Прости тогда прощай, сытая, европейская, украденная у россиян старость.

От вас будут просто отгораживаться. Забором.

Но вот все остальное – только в наших руках. Хватит уже с надеждой смотреть на Европу: она с нашими проблемами все равно разбираться не будет, просто отвернется брезгливо. Разбираться – наша проблема.

Кирилл Шулика:

Российская сторона может сколько угодно заниматься дискредитацией Навального, ловить зачем-то Певчих и уклоняться от расследования, свои оценки Запад дал. Формат "а ты докажи!" тут не работает, ибо обвинения носят не уголовный, а политический характер и возлагают не юридическую, а политическую ответственность. Юридическое расследование может и помогло бы изменить политические оценки, но Россия его не проводит.

Санкции по Навальному если не самые масштабные со времен Крыма, то касаются наиболее значимых лиц, в том числе из политического блока, чего не было ни после "Боинга", ни после Скрипалей.

Стас Кувалдин:

Да, кстати как теперь выглядит окончательная версия – Запад забросил в Сибирь банду матёрых отравителей, чтобы получить повод ввести санкции против Сергея Владиленовича Кириенко?

Аркадий Сигал:

Узнал, что мстительный Евросоюз в числе прочих влиятельных россиян обидел моего земляка Сергея Владиленовича Кириенко.

А ведь с ним я, помнится, пересекался году эдак в 88-м или 89-м прошлого века. Он тогда служил секретарем в горкоме комсомола и несколько раз заходил ко мне на работу, в учебный вычислительный центр. Отрекомендовался Сережей, интересовался организацией компьютерных классов. Очень вежливый, внимательный, тихий комсомолец.

С тех пор он побывал первым секретарем комсомольского же обкома, банкиром, замминистра, премьером, лидером партии, главой округа, главным атомщиком страны, замглавы путинской администрации...

Но вершина его карьеры, безусловно, это санкции Евросоюза за организацию заказного убийства.

А я ведь с ним даже селфи не сделал в свое время. Бог миловал, как говорится.

Александр Тимонич:

В апреле 1998 года президент Ельцин отправил в отставку правительство Черномырдина и назначил Сергея Кириенко исполняющим обязанности Председателя Правительства РФ. Представил его как одного из самых перспективных реформаторов, так необходимых молодой демократической России. Только с третьего раза Дума (тогда независимая, не ручная) под угрозой неминуемого роспуска утвердила предложенную кандидатуру.

Сегодня тот самый "реформатор" попал в список 6 россиян, которых в Евросоюзе считают причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального. То есть по сути причастным к попытке убийства человека запрещенным боевым химическим веществом.

Ступени деградации: Реформатор, Новичок, убийство...

"Молодой реформатор" оказался в одном списке с Патрушевым и Бортниковым. Кто там до них возглавлял преступный андроповский "Комитет"?

Игорь Эйдман:

Сергей Кириенко попал под европейские санкции за отравление Навального. Фейсбучный народ негодует: до чего, мол, докатился бывший либерал. Примерно такие же ФБ-страдания вызывало «моральное падение» телеведущего Александра Гордона, отметившегося запредельно гнусной программой на эту же тему.

А я не вижу тут никакого «падения» или даже эволюции. Они всегда оставались такими. Это нацистские или коммунистические вожди и пропагандисты были идейными преступниками, а их современные российские коллеги – просто автоматы, всасывающие в себя бабло и власть. Других функций и качеств у них нет.

В память этих разговаривающих человекомашин еще в 90-е годы была закачена достаточно примитивная картина мира. Их мировоззрение сформировалось из двух источников: вульгарная интерпретация рыночного фундаментализма (мера всего – деньги, всё за что платят оправдано уже самим фактом востребованности услуги на рынке и пусть проигравший (невостребованный) плачет) и столь же примитивно понятное ницшеанство (только мы – успешные, состоятельные люди заслуживаем уважения наших прав и свобод, остальные – лузеры, быдло, мусор; падающего подтолкни). Такое мировоззрение позволило большей части российской «элиты» плавно перетечь из ельцинской системы в путинскую без всяких идеологических и личных проблем. Они просто продолжили торговать собой на рынке, сменив идеологические наряды. Ведь главное для них – оставаться востребованными, то есть быть успешно продажными.

Политический выбор таких людей за отсутствием убеждений диктуется все теми же рыночными соображениями. Расскажу одну историю. Жили были в Нижнем Новгороде в 90-е два молодых карьериста – Кириенко и Бревнов. Считались они либералами и рыночниками. Оба возглавляли банки, крутившие государственные средства. Потом Немцов взял их с собой в Москву. Там у первого карьера пошла в гору, а у второго не задалась. В общем один стал видным чиновником, а другой выгодно женился на богатой американке и уехал в США. Первый теперь патриот, а второй – «иноагент». Сложись их карьера иначе, они могли бы поменяться местами: Кириенко стал бы добропорядочным американским гражданином, а против российского олигарха Бревнова на Западе были бы введены санкции.

Проблема Кириенко, Гордона, Соловьева, Киселева и прочих в том, что продавая себя Кремлю, они превратились в международных преступников. Рано или поздно им предъявят за это счет. И тогда будет бессмысленно лепетать: «как же так, это всего лишь бизнес, ничего личного, я просто делал свою работу». Придётся ответить за всё.

Что же пишут в другом политическом лагере?

Маргарита Симоньян:

То есть публике предлагается поверить, что Навального отравили Кириенко с Яриным???

Сильно. Забористо там у них. Завидую даже.

Павел Смоляк:

То есть приказ об отравлении «Новичком» Леши Навального отдал Кириенко (или он действовал по приказу Путина?), координировали Меняйло и Ярин, травили непосредственно Бортников, Попов и Криворучко. Яд изготовили в НИИ органической химии. Вроде никого не забыл.

Остается лишь заметить, как хорошо в Европе ведут следствие. Виновных без доказательств определили и наказали всего за два месяца. Мастера сыска.

Максим Соколов:

Конечно, обиднее всего Сергею Владиленовичу. Он ел одну лишь травку, не трогал и козявку и проводил конкурсы. Но вот пришла ЕСушка и подвергла его санкциям.

Не думал, не гадал, никак не ожидал он такого вот конца.

Дмитрий Гололобов:

Санкции за "отравление Навального" против российских чиновников радуют. Радуют полным отсутствием оснований и самой примитивной логики. Ведь даже самый оголтелый "ястреб" из европейской бюрократии не рискнёт заявить, что Кириенко травил Навального "Новичком" или "препятствовал расследованию". Теперь всем ясно, что система работает не по закону, а по старому доброму принципу: "сейчас мы соберемся узким кругом ограниченных лиц, разберемся как следует и накажем кого попало". С другой стороны, можно абсолютно не напрягаться, а относится ко вновь накладываемым санкциям, как к раннему снегу: он случится вне зависимости от нас, чтобы мы не делали. Если бы расследовали, то санкции наложили бы за "ненадлежащее и неполное расследование", а так - "за его отсутствие". По крайней мере, хотя бы харкнули в рожи европейских бюрократов.

Алексей Мухин:

Навальный уже давно был замечен в том, что "стучит". Помнится несколько лет назад он уже выступал в одном там ИноСМИ со списком тех, против кого он считает необходимым ввести санкции.

Судя по санкционному персональнику из-за инцидента с Навальным, у ЕС действительно нет правовых оснований для санкционного воздействия - список составлен на ассоциативной основе, но, скорее всего, имена там появились по итогам опроса как раз Навального.

То есть он просто решил таким образом отметить тех, кого посчитал для себя лично опасным. Что уже само по себе говорит об эффективной работе некоторых фигурантов пресловутого списка: С.Кириенко, А.Бортникова.

Помимо этого, имена должны были вызывать ассоциации с ГРУ и "Новичком", поэтому аж два замминистра обороны.

Думаю, что можно спокойно обращаться в европейские судебные инстанции и "ставить на деньги" за репутационный урон.

Илья Ремесло:

Что я думаю по поводу сегодняшних антироссийских санкций.

Во-первых, санкционный список составляли очень глупые люди, совершенно не понимающие российских реалий. Неужели санкционеры не в курсе, что все попавшие в список не имеют никаких активов в Европе, и никак к ней не привязаны? То есть наказать их таким образом не получится.

А ведь изначально запускали слухи, что в список войдут "олигархи и прочие фигуранты расследований Навального". Но в итоге Алексею Анатольичу сказали не рыпаться, а вместо олигархов включили туда силовиков (и так включенных во всевозможные списки и невыездных в силу должности), и что самое абсурдное - первого замруководителя администрации Президента Сергея Кириенко.

Для политической верхушки страны сейчас попасть в санкционный список, причем по такому беспределу, по делу с такими нестыковками - это что-то вроде знака качества и почета. Уверен, что президент Путин по этим санкциям сделает выводы о том, кто наиболее неудобен Западу своей эффективной работой. У людей, попавших в этот список, все будет просто прекрасно с положением во властной иерархии.

Во-вторых, просто оцените эту гениальную мотивировку: "Алексей Навальный подвергался систематическим преследованиям и репрессиям со стороны государственных и судебных органов в Российской Федерации из-за его видной роли в политической оппозиции. В этих условиях можно сделать вывод, что отравление Алексея Навального было возможно только при наличии согласия Администрации Президента".

Логично, не правда ли? "Кто шляпку спер - тот и тетку грохнул".

Александр Коц:

Как-то с этим «списком Навального» все зациклились на фигуре первого замглавы АП Кириенко. А там, помимо него и главы управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, напомню, еще глава ФСБ Александр Бортников, полпред в Сибири Сергей Меняйло и два заместителя министра обороны — Алексей Криворучко и Павел Попов.

Не знаю, причем тут Меняйло, но в конце концов, на «его» территории все и произошло. Но каким боком ко всей этой истории - Криворучко, отвечающий в Минобороны за военно-техническое обеспечение войск, развитие спецтехники, изобретательскую работу? И Попов, курирующий в оборонном ведомстве Главные управления научно-исследовательской деятельности и инновационных технологий, развития информационных и телекоммуникационных технологий и Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники?

А если вспомнить, что к половине новинок вооружений, показанных Путиным в нашумевших «мультиках», имеет прямое отношение «Росатом», которым руководил Кириенко, то санкции начинают играть совсем в других цветах. И Меняйло с Яриным тут - как для отвода глаз. А на самом деле, это за те типы вооружений, которые штаты весьма беспокоят. Напрямую же не скажешь: это вам за то, что нас обошли на повороте.

А Бортников – он все равно никуда не ездит. А нужно же какого-то топ-силовика к делу прикрутить. Ну не Шойгу же. Он сегодня слишком во многих международных процессах завязан.

Оппозиционеры пишут о сути санкций.

Роман Попков:

Как же бесят в новостях фразы типа "ЕС ввел новые антироссийские санкции". Когда РИА Новости так пишут – это понятно. Непонятно зачем нормальные СМИ за ними повторяют. Санкции ввели из-за попытки убийства российского гражданина, русского человека, боевым химическим веществом. Санкции ввели в отношении руководства ФСБ - коррумпированной организации, занимающейся репрессиями. Санкции ввели в отношении руководителей Администрации президента – учреждения, уничтожающего русскую политику. Это не антироссийские, а пророссийские санкции.

Илья Яшин:

На самом же деле, демократическая оппозиция никогда не призывала к санкциям против России. Напротив – оппозиционным политикам надо сказать спасибо за отмену в США поправки Джексона-Вэника, которая сильно вредила нашей экономике. Борис Немцов, например, лично убеждал американский конгресс, что санкции не должны носить антироссийский характер.

И тот же Немцов сформулировал важный принцип, который мы используем до сих пор: «Россию не трогать, негодяев наказывать». Другими словами – мы никогда не поддерживали санкции, наносящие вред стране. При этом последовательно добиваемся санкций против людей, которые воруют деньги здесь, но тратить их предпочитают за границей.

Мы патриоты России и защищаем её национальные интересы. А интересы России в том, чтобы никто на Западе не имел дела с путинскими олигархами, коррумпированными чиновниками и обнаглевшими силовиками.

Понятно, что бороться с пропагандой непросто. Но надо пытаться.

Михаил Климарёв:

Тут среди, так сказать, лояльной интеллигенции очередной взрыв пуканов на тему "опять Россиющке обижаэ клятые либерасты".

Давайте я коротко очень. И, честное слово, мне это трудно писать без мата.

Чуваки. Россия это вообще-то ни разу не Путин, Соловьев, Бортников или, прости б-женко Пригожин. Вот они-то – вообще не Россия.

Санкции Евросоюза – они не против России. А против конкретных лиц, которые убивают (отдают приказы) граждан Российской Федерации. Или своим действием/бездействием покрывают убийц.

И да: плохо, что Путин не попал в список. Но это уже будет точка невозврата для европейской дипломатии, потому что тогда никто не сядет за стол с президентом (которого никто не выбирал) России. Это примерно, как сейчас с Лукашенко. Он может сколь угодно долго надувать щеки и избивать собственных граждан, но для переговоров с нормальными людьми по реальным вопросам — он уже никто. Как [теперь] Бортников, как директор ФСБ. И Кириенко. И еще три (или сколько там?) чучундрика, фамилий которых я не знал и знать не хочу.

Еще раз: вот эти вот все, списочные, они — не Россия.

Потому что в России есть и нормальные люди, и их подавляющее большинство. А нормальные люди не убивают, не грабят, не врут [еще и на камеру] и не бьют других людей. И не отдают приказов убивать, грабить, врать и избивать.

Я, лично, отношу себя к нормальным. Пусть и не всё в моей жизни было правильно и прекрасно.

Я\МЫ – Россия!

(а не кириенки с пригожиными)

И немного о Пригожине.

Пётр Фаворов:

Кстати да, "список Навального" интересен в первую очередь одним - отсутствием там фамилии Пригожина (его сегодня отправили под санкции отдельно, за роль в Ливии). Если у вменяемых критиков российских властей была одна менее безумная версия - то это история про Пригожина как нового Кадырова, который неуправляем, но неуязвим (поверить в нее было сложно по многим причинам, но если поверить - то хоть критически неразрешимых противоречий не возникало). И вот Запад (если воспринимать его как честного игрока) говорит - не знаем, кто виноват, но Пригожин тут не при делах.

Пригожин действительно в другом санкционном списке. А ещё он всеми возможными способами вытягивает деньги из Навального и его соратников. К примеру, сейчас требует пять миллионов рублей за клевету от Навального и Соболь, сопроводив это потрясающим по стилю комментарием:

Любого маловоспитанного зверька, даже свинью, не говоря уже о кошках и собаках, приучают к горшку. Чтобы свои фекалии они выдавливали в специально отведённых для этого местах.

Этими исками мы будем приучать зарвавшуюся оппозицию к соблюдению законов Российской Федерации. По данному вопросу работает группа высокопрофессиональных юристов, и судиться будем планомерно. Судиться до тех пор, пока несистемные оппозиционеры не привыкнут скулить под дверью, когда захотят выбежать, чтобы опорожниться.

Вот один из них – Лёха-Новичок, уже приучился к горшку, но попав в Германию, на радостях расслабил биологические отверстия и разразился «словесным поносом»

Олег Лурье:

Теперь Навальному придётся собирать донаты на иски Евгения Пригожина. Не отдавать же «заработанные» биткоины.

Алексей Навальный:

"Повар Путина" Пригожин поставлял в московские школы и детсады протухшую еду. Это доказано решением суда и его даже заставили заплатить компенсации (копеечные).

И как интересно, детей травил он, а выплачивать миллионы должны я, Соболь и ФБК

Михаил Ходорковский:

Говорит как дешевый урка, выглядит как дешевый урка, поступки дешевого урки… Это и есть дешевый урка.

Денис Шендерович:

Можно удалить из интернета информацию о криминале, но криминал из людоеда удалить нельзя.

Я очень надеюсь, что после ухода Путина, Пригожин немедленно окажется за решеткой с конфискацией всего имущества у него и связанных с ним людей. Пожизненно.