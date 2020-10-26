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Отлучённый от РПЦ схиигумен Сергий вызван на допрос по двум уголовным делам

Отлучённый от церкви патриархом Кириллом схиигумен Сергий (Романов) вызван на допрос в Следственный комитет. Он проходит свидетелем по двум уголовным делам о событиях в Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом. Об этом сообщает ТАСС.

Дела возбуждены по статьям о нарушении права на свободу и вероисповеданий о самоуправстве. В чём именно, с точки зрения следствия, состояли преступления — не сообщается. Следственный комитет тему не комментирует.

Сергий – ультраконсервативный священник РПЦ. Во время эпидемии коронавирусной инфекции у него начался открытый конфликт с церковными властями. После этого он сначала был лишён сана, а затем отлучён от церкви.

В ходе конфликта Среднеуральский монастырь покинули часть священников и монахов, оставшихся лояльными церковной власти. Представителей официальной церкви в монастырь не пускают, он контролируется общиной вокруг Сергия.

В начале октября Следственный комитет завёл уголовное дело об истязании детей в монастыре. По версии следователей, с 2004 по 2019 год неустановленные лица регулярно избивали семерых детей, проживавших на его территории.

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