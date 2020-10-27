В Улан-Удэ сломались новые автобусы с цитатами Путина

В Улан-Удэ сломались несколько новых автобусов с цитатами Владимира Путина, которые власти закупили неделю назад. Об этом сообщило издание "Номер один" со ссылкой на источники. Информацию сначала подтвердили в муниципальном предприятии "Городские маршруты", но затем стали всё отрицать.

Сколько автобусов сломалось и какого рода поломки на предприятии не уточнили. "К сожалению, техника имеет свойство ломаться, пусть даже и новая. Новые автобусы, сойдя с конвейера, прошли 5 тысяч километров, технические неисправности имеют место быть, стараемся всё планово исправлять", – сказали в "Городских маршрутах". Однако позже заявили, что поломок не было, два автобуса просто сошли с линии.

По информации мэра города Игоря Шутенкова, закуплено 42 новых автобуса по цене около пяти миллионов рублей. Машины приобрели на деньги дальневосточной субсидии и проекта "Народный бюджет".

На автобусах написано "Бурятия воспитала трудолюбивых, талантливых, искренних и открытых людей" с подписью – "В. В. Путин". Эти слова Путин говорил в 2011 году, будучи премьер-министром, в поздравлении с 350-летием присоединения Бурятии к России. При этом в конкурсных документах на право покупки транспортных средств были указаны другие цитаты, приписываемые Путину: "Народный бюджет – инициатива людей", "Дальний Восток – ключевое направление развития". Таких дословных цитат президента найти не удалось, сообщала "Тайга-Инфо".