Во Франции исламисты атаковали десятки сайтов после заявлений Макрона

Во Франции в ночь на вторник десятки сайтов подверглись хакерским атакам исламистов. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс". На сайтах, в том числе районных управ, появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мухаммеда и смерти Франции, а также изображения президента страны Эммануэля Макрона в виде свиньи.

Поводом для атаки стали высказывания Макрона об убийстве учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка. Макрон назвал погибшего преподавателя "тихим героем", а само нападение "исламистским терактом". Выступая 23 октября на траурной церемонии в память об убитом учителе, президент Франции заявил, что ислам находится в состоянии кризиса и призвал к защите светских ценностей Французской республики от радикального ислама.

Заявления Макрона об исламе вызвали возмущение в ряде стран Ближнего Востока. Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику".

Муфтий Чечни и советник главы республики Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции "террористом номер 1" и "врагом всех мусульман". Его заявление опубликовано в инстаграме духовного управления мусульман Чечни.

В нём муфтий осуждает акции памяти убитого преподавателя Самюэля Пати, в ходе которых на правительственных зданиях во Франции демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. "Вы своими руками разжигаете межнациональную и межрелигиозную рознь! Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора "национальным героем"", - говорится в заявлении муфтия Чечни.