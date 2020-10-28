Ан-26 под Харьковом разбился из-за нарушения правил полётов

Основными причинами катастрофы самолёта Ан-26 в Харьковской области стали системные нарушения правил полётов, в том числе недостаточная подготовка экипажа, и отказ двигателя. Об этом сообщила комиссия по расследованию крушения.

Комиссия уточнила, что экипаж не смог выровнять тягу левого и правого двигателя, а также несвоевременно перевёл самолёт на снижение.

Самолёт вооружённых сил Украины упал вечером 25 сентября вблизи военного аэродрома в городе Чугуев. На борту находились 27 человек – члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба. Они совершали учебно-тренировочный полёт. На месте погибли 25 человек, один умер в больнице, один курсант выжил.

Служба безопасности Украины сообщила, что командир экипажа незадолго до крушения доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку. Минобороны заявило, что при посадке самолёт мог зацепить крылом землю.