"Мне позвонили из МВД, позвали на допрос: якобы нужно прийти, чтобы закрыть дело. В итоге задавали вопросы о моей ориентации и составили протокол об административном правонарушении", – рассказывает Радио Свобода 20-летняя жительница Екатеринбурга Вера. В отношении нее возбуждено дело о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Поводом послужил паблик для знакомств ЛГБТ+ людей во "ВКонтакте".

Сообщество называлось "Радужный Екб | ЛГБТ Екатеринбург". Сейчас оно удалено. Вера создала группу в 2017 году, когда переехала учиться в новый город. "Мне хотелось найти друзей, но я не увидела ни одной безопасной группы для знакомств", – вспоминает она.

Вера придумала систематизированную схему для знакомств в группе: каждый пользователь должен был создать свою анкету. В ней указывались имя, возраст, ориентация и самая важная информация о себе – увлечения, работа, предпочтения в еде или политические взгляды. Паблик не стал массовым. У него было всего 336 подписчиков.

Мне удалось создать безопасное пространство

"Самым популярным тегом был запрос на дружбу. Отношения искали в группе гораздо реже", – говорит девушка. Сначала анкеты пользователи могли публиковать сами. Потом группа стала закрытой, и Вера сама добавляла участников и проверяла их сообщения перед публикацией.

В основном, по словам Веры, анкеты оставляли люди в возрасте от 18 до 22 лет. "Я радовалась, что мне удалось создать безопасное пространство. У нас никогда не было пошлых фотографий или комментариев. Я знала, что это место, где можно знакомиться и тебе не напишут гадости в первом же сообщении", – рассказывает она. Несмотря на то, что паблик не стал популярным, многим он помог начать отношения или найти друзей. Ей часто приходили сообщения с благодарностями.

"В последнее время из-за работы и учебы у меня на группу совсем не было времени, и я думала ее закрыть, – говорит Вера. – Я ведь создала это сообщество не для себя, а для других".

Участниками группы были не только представители ЛГБТ-сообщества. Оставить анкету мог любой желающий. "Я добавила ЛГБТ в название паблика, чтобы показать, что это толерантная площадка", – объясняет Вера.

Каким образом ее деятельность попала под определение "пропаганды", девушка до сих пор не понимает. Группа была закрытой, никогда нигде не рекламировалась, а найти ее можно было только по прямому запросу.

А потом ее вдруг пригласили прийти в МВД на допрос.

– Мне позвонил какой-то мужчина из УМВД, сказал, что допрос 1 октября. Тогда я решила не говорить об этом публично, надеялась, что так ситуация сама собой исправится. Мне задавали общие вопросы по поводу группы: моя ли она. Я начала все отрицать, потому что не знала, как себя вести в этой ситуации. После допроса обратилась к юристу из Ресурсного центра в Екатеринбурге. До 27 октября никакой связи с МВД у меня не было. Я даже думала, что все уже закончилось, но потом они позвонили снова и пригласили меня на повторный допрос. Тогда и завели протокол об административном правонарушении.

Получаю нелестные сообщения от "Мужского государства"

По словам Веры, в первый раз идти на допрос она очень боялась. Статью, которую ей вменяют, она тогда даже не читала. "Потом уже дома я ее нашла в интернете и поняла, насколько это бессмысленная и глупая статья. Я даже не понимаю, как можно ее истолковать: настолько ужасно она сформулирована", – говорит Вера.

Она считает, что дело в отношении нее возбудили после обращения в полицию члена запрещенного в России "Мужского государства". Она увидела сообщения в группе сообщества в телеграме. О том, что на паблик Веры поступила жалоба, говорили и сотрудники УМВД.

Никто не думал, что дело дойдет до суда

"Сейчас мне приходят нелестные сообщения от представителей "Мужского государства". Больше всего мне понравился комментарий: "Типичная стремная ЛГБТ-шница". Я его добавила даже в описание своего профиля в инстаграме, а вообще я никак не реагирую. Я толстокожая", – рассказывает Вера.

Не реагирует она еще и потому, что поддержки получает гораздо больше. Ей помогают сестра, отец и друзья. "Никто из нас не думал, что дело дойдет до суда. Но раз уж так получилось, я буду бороться за справедливость и рассказывать о происходящем. Важно, чтобы люди понимали, что статья работает и обязательно будут еще новые дела по ней", – говорит она.

Юрист Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге Анна Плюснина надеется, что суд не привлечет Веру к административной ответственности.

"Мы будем доказывать, что пропаганды в паблике не было. Основываться будем на заключениях специалистов, а также будем настаивать на проведении лингвистической экспертизы", – отмечает Плюснина. Суд будет на следующей неделе. Вере по этой статье КоАП 6.21 п. 2 ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением сети Интернет") грозит административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Активно применяться статья начала после возбуждения уголовного дела против художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Ее оштрафовали уже дважды, на 50 и 73 тысячи рублей. В июне дело о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений" возбудили в отношении хабаровского ЛГБТ-активиста Сергея.