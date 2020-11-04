Выборы на перепутье. Эфир в 18:05

Выборы президента в США прошли на фоне глубоких разногласий – политические расколы, расовые волнения и эпидемия коронавируса сделали их беспрецедентно напряженными. Как справилась американская демократия с этим вызовом? Каково будущее демократии в мире, стоящем перед угрозой терроризма, популизма и ненависти, и остается ли она по-прежнему "лучшей формой правления"?

Участвуют: Борис Макаренко, политолог, президент Центра политических технологий, Мария Снеговая, политолог, постдок Политехнического университета Вирджинии, и Григорий Юдин, социолог, профессор МВШСЭН. Эфир в 18:05.



