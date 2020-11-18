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live Лицом к событию. Путин болен: страхом перемен?

Лицом к событию. Путин болен: страхом перемен?
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Лицом к событию. Путин болен: страхом перемен?

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После принятия Думой законов о праве Владимира Путина идти еще на 2 президентских срока в парламент хлынул целый поток новых запретительных инициатив. «Авторитаризацию» путинского авторитаризма обсуждают политолог Валерий Соловей и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Ведет передачу Михаил Соколов. https://www.svoboda.org/a/30958222.html

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